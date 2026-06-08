Помер спортивний журналіст Олександр Тингаєв, з яким стався нещасний випадок під час риболовлі

Останні дні життя Олександр Тингаєв провів у реанімації

8 червня 2026 року пішов з життя ведучий та коментатор Champion Radio Олександр Тингаєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Champion Radio.

Останні дні життя Олександр провів у реанімації: лікарі боролися за його життя після нещасного випадку, який трапився минулого тижня. Під час риболовлі ведучий зачепив вудкою високовольтний кабель, внаслідок чого зазнав удару струмом.

Олександру Тингаєву було 46 років. У команді Champion Radio він працював з першого дня його мовлення. Він був душею колективу, веселим, креативним та ініціативним ведучим.

Його голос слухали на прямих трансляціях футбольних, баскетбольних та хокейних матчів. Також Тингаєв був одним із провідних ведучих: він вів проєкти Велике Спортивне Шоу, Великий спортивний вікенд, Єврофан та Клуб чемпіонів.

У 2022 році Олександр долучився до лав Збройних Сил України та боронив нашу державу на сході України.

«Колектив Champion Radio висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким Олександра Тингаєва. Наша радійна родина понесла велику і непоправну втрату...», – йдеться у заяві Champion Radio.

Нагадаємо, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.