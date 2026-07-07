Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Витівки Трампа їх розлютили. Бельгія знищила США і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Витівки Трампа їх розлютили. Бельгія знищила США і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Шарль Де Кетеларе був причетним до всіх голів збірної Бельгії
фото: Getty Images

Бельгійці реабілітувалися після невпевненого групового етапу 

Збірна Бельгії провела блискучий матч проти господарів Чемпіонату світу 2026, США, здолавши їх з рахунком 1:4 у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідоиляє «Главком»

Хід гри 

Після гучного скандалу зі скасуванням червоної картки для Фоларіна Балогуна перед матчем збірна Бельгії опинилася під серйозним тиском. Рішення дисциплінарних органів викликало чимало дискусій, тому бельгійцям було важливо виграти цей поєдинок навіть з урахуванням цих обставин/

Шарль Де Кетелаере №17 збірної Бельгії забиває гол у першому таймі проти Сполучених Штатів під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Шарль Де Кетелаере №17 збірної Бельгії забиває гол у першому таймі проти Сполучених Штатів під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року
фото: Getty Images

Бельгія одразу захопила ініціативу й уже на старті створила небезпечний момент, а на 9-й хвилині відкрила рахунок. Після серії рикошетів Шарль Де Кетеларе опинився перед порожніми воротами й без проблем переправив м'яч у сітку.

Європейська команда продовжувала тиснути, однак у середині тайму втратила через травму Амаду Онана, якого замінив Ганс Ванакен. Він «допоміг» американцям відігратися, адже на 31-й хвилині після стандарту удар Маліка Тілльмана головою підправив Ванакен, зрізавши м'яч у власні ворота. Втім, рівновага протрималася лише дві хвилини: Леандро Троссар виконав точну подачу з лівого флангу, а Де Кетеларе оформив дубль ударом головою, повернувши бельгійцям перевагу ще до перерви.

На початку другого тайму США спробували перехопити ініціативу, але Бельгія спокійно контролювала хід гри. Вагомий крок до перемоги бельгійці зробили на 57-й хвилині. Знову відзначився Де Кетеларе, який обікрав воротаря Метта Фріза за межами штрафного після невдалого виходу, а Ванакен добив м'яч у порожні ворота, встановивши рахунок 3:1.

Надалі бельгійці грамотно грали за результатом, віддавши супернику м'яч і не дозволяючи створювати багато небезпечних моментів. Найкращий шанс скоротити відставання Балогун мав наприкінці зустрічі, але його удар у ближній кут парирував Тібо Куртуа. Добив американців Ромелу Лукаку, який на третій хвилині коменсованого часу поклав четвертий гол у ворота суперників. У підсумку Бельгія не просто впевнено втримала комфортну перевагу, а й збільшила її та заслужено пробилася до чвертьфіналу мундіалю.

Ромелу Лукаку №9 збірної Бельгії святкує четвертий гол своєї команди під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 між США та Бельгією
Ромелу Лукаку №9 збірної Бельгії святкує четвертий гол своєї команди під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 між США та Бельгією
фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу 

США – Бельгія 1:4 (1:2) 

Голи: Тільман (31) – Де Кетеларе (9, 33), Ванакен (57), Лукаку (90+3)

Нагадаємо, що ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна. 

Теги: Тібо Куртуа Бельгія чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Ганс Ванакен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Довбик так і не освоївся в Римі
Довбик визначився з майбутнім у «Ромі» – інсайдер
8 червня, 10:59
Владислав Ванат може перейти у «Вільярреал» за 23 млн євро
«Жирона» повідомила суму, за яку готова продати Ваната – джерело
8 червня, 16:31
Мексика яскраво святкувала перемогу проти Південної Африки
Качка чи гуска? На Чемпіонаті світу завірусився незвичний вболівальник
14 червня, 12:34
«Соккеруз» вдалося зупинити Арду Гюлера
Австралія несподівано переграла збірну Туреччини на Чемпіонаті світу 2026
14 червня, 08:58
Хорхе Мессі біля будівлі суду кілька років тому
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
18 червня, 21:58
Поєдинок Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії
Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу
25 червня, 16:56
Гонсалу Рамуш виступатиме в Серії A
«Мілан» підписав форварда збірної Португалії
30 червня, 17:49
Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці
Стали відомі 10 команд, які пробилися до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
2 липня, 10:00
Трамп запевнив, що не вказував Інфантіно, яке рішення ухвалювати щодо Балогуна
Трамп прокоментував скандальне рішення ФІФА щодо скасування дискваліфікації гравця збірної США
Вчора, 18:31

Новини

Витівки Трампа їх розлютили. Бельгія знищила США і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Витівки Трампа їх розлютили. Бельгія знищила США і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Найкращий баскетбольний клуб України знявся з єврокубків: причина шокує
Найкращий баскетбольний клуб України знявся з єврокубків: причина шокує
Іспанія та Португалія визначили ще одного учасника 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Іспанія та Португалія визначили ще одного учасника 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Піренейське дербі на Чемпіонаті світу 2026: Іспанія та Португалія зійшлися не на жарт, аж бутси рвуться
Піренейське дербі на Чемпіонаті світу 2026: Іспанія та Португалія зійшлися не на жарт, аж бутси рвуться
«Ви жінка, яку презирають». Мбаппе різко відповів парагвайській сенаторці
«Ви жінка, яку презирають». Мбаппе різко відповів парагвайській сенаторці
ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна
ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua