Витівки Трампа їх розлютили. Бельгія знищила США і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

Шарль Де Кетеларе був причетним до всіх голів збірної Бельгії

Бельгійці реабілітувалися після невпевненого групового етапу

Збірна Бельгії провела блискучий матч проти господарів Чемпіонату світу 2026, США, здолавши їх з рахунком 1:4 у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідоиляє «Главком».

Хід гри

Після гучного скандалу зі скасуванням червоної картки для Фоларіна Балогуна перед матчем збірна Бельгії опинилася під серйозним тиском. Рішення дисциплінарних органів викликало чимало дискусій, тому бельгійцям було важливо виграти цей поєдинок навіть з урахуванням цих обставин/

Шарль Де Кетелаере №17 збірної Бельгії забиває гол у першому таймі проти Сполучених Штатів під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року фото: Getty Images

Бельгія одразу захопила ініціативу й уже на старті створила небезпечний момент, а на 9-й хвилині відкрила рахунок. Після серії рикошетів Шарль Де Кетеларе опинився перед порожніми воротами й без проблем переправив м'яч у сітку.

Європейська команда продовжувала тиснути, однак у середині тайму втратила через травму Амаду Онана, якого замінив Ганс Ванакен. Він «допоміг» американцям відігратися, адже на 31-й хвилині після стандарту удар Маліка Тілльмана головою підправив Ванакен, зрізавши м'яч у власні ворота. Втім, рівновага протрималася лише дві хвилини: Леандро Троссар виконав точну подачу з лівого флангу, а Де Кетеларе оформив дубль ударом головою, повернувши бельгійцям перевагу ще до перерви.

На початку другого тайму США спробували перехопити ініціативу, але Бельгія спокійно контролювала хід гри. Вагомий крок до перемоги бельгійці зробили на 57-й хвилині. Знову відзначився Де Кетеларе, який обікрав воротаря Метта Фріза за межами штрафного після невдалого виходу, а Ванакен добив м'яч у порожні ворота, встановивши рахунок 3:1.

Надалі бельгійці грамотно грали за результатом, віддавши супернику м'яч і не дозволяючи створювати багато небезпечних моментів. Найкращий шанс скоротити відставання Балогун мав наприкінці зустрічі, але його удар у ближній кут парирував Тібо Куртуа. Добив американців Ромелу Лукаку, який на третій хвилині коменсованого часу поклав четвертий гол у ворота суперників. У підсумку Бельгія не просто впевнено втримала комфортну перевагу, а й збільшила її та заслужено пробилася до чвертьфіналу мундіалю.

Ромелу Лукаку №9 збірної Бельгії святкує четвертий гол своєї команди під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 між США та Бельгією фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

США – Бельгія 1:4 (1:2)

Голи: Тільман (31) – Де Кетеларе (9, 33), Ванакен (57), Лукаку (90+3)

Нагадаємо, що ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна.