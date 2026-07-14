Здивував соцмережі. Голанд повернувся з Чемпіонату світу 2026 з незвичним «трофеєм»

Зірковий форвард повеселив фанатів опудалом єнота

Нападник збірної Норвегії з футболу Ерлінг Голанд повернувся додому з Чемпіонату світу 2026 та поділився у соціальних мережах гумористичним постом, головним героєм якого став єнот. Про це повідомляє «Главком».

Голанд несподівано опублікував фотографію, на якій він виходить із літака після повернення на батьківщину, несучи опудало єнота з пляшкою горілки. До фотографії Ерлінг коротко написав: «Він приїхав зі мною додому».

Пост швидко став вірусним у соціальних мережах, набравши 7,5 мільйонів переглядів на X. У коментарях багато фанатів висловили своє захоплення стосовно несподіваного «супутника» та гумористичного підпису норвезького нападника.

Згодом Голанд попросив уболівальників запропонувати імена для «нового члена сім'ї» та запустив опитування в Instagram. Футболіст запропонував чотири варіанти: Cowboy, Ranger, TEX та ROW (Raccoon on Wheels). Остання назва – гра слів, що відсилає до знаменитого «веслування» норвезьких гравців та уболівальників на цьогорічному чемпіонаті світу.

Фанати швидко визначили походження плюшевого єнота. Це «Віскі-єнот», що продається в магазині Wild Bill's Western Store в Далласі, приблизно за 750 доларів. Раніше Голанд опублікував у Snapchat відео, де він тримає саме цей сувенір з Техасу.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 збірна Норвегії поступилася Англії (1:2) і вилетіла з турніру. Голанд завершив турнір з сімома забити м’ячами.

До слова, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оцінить доцільність збільшення кількості учасників Чемпіонату світу 2030. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди. Цьогорічний турнір став першим в історії, у якому взяли участь 48 збірних.