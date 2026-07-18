Білий дім став на бік збірної Аргентини в ситуації з банером про Фолклендські острови

ФІФА відклала розгляд скандального епізоду після півфіналу Аргентина – Англія

Офіційна резиденція президента США – Білий дім став на захист гравців збірної Аргентини, які вийшли під час святкування перемоги над Англією у півфіналі Чемпіонату світу 2026 з банером «Мальвінські острови – аргентинські». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Голова робочої групи Білого дому з питань Чемпіонату світу 2026 Ендрю Джуліані заявив, що команда має право робити такі заяви на території Сполучених Штатів Америки, оскільки це відповідає першій поправці Конституції США про свободу слова. Однак, підопічним Ліонеля Скалоні все одно загрожує покарання від ФІФА за використання політичних символів, написів і зображень під час матчів.

Крім цього, уряд Фолклендських островів зазначив, що глибоко засмучений цією ситуацією, хоч це було і передбачено. Місцева адміністрація хоче, щоб ФІФА вжила дисциплінарних заходів.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкриє дисциплінарну справу проти збірної Аргентини за інцидент із банером про Фолклендські острови.

Після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі Чемпіонату світу 2026 підопічні Ліонеля Скалоні розгорнули банер «Мальвінські острови – аргентинські». Так Фолкленди називають в Аргентині. Латиноамериканська держава оскаржує суверенітет Великої Британії над островами.

ФІФА вирішила відкласти розгляд скандального епізоду. Потенційні санкції не накладатимуть до кінця ЧС-2026. Отже, жоден учасник акції не пропустить фінал турніру проти збірної Іспанії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.