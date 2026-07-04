Герої, камбеки та емоції. Найяскравіші фото першого раунду плейоф Чемпіонату світу 2026

На мундіалі розпочалося найцікавіше – стикові матчі

Перший раунд плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу став історією. Підбірка світлин за підсумками матчів 1/16 фіналу – у матеріалі «Главкома».

Шістнадцять матчів першого раунду плейоф Чемпіонату світу 2026 подарували нам яскраві видовища та неймовірні емоції. Не бракувало і чергових рекордів. Скажімо, в матчі проти Кабо-Верде аргентинець Ліонель Мессі відзначився своїм ювілейним, 20-м голом на чемпіонатах світу. Він став першим гравцем, що сягнув цієї позначки на мундіалях.

В 1/16 фіналу було достатньо вольових перемог, але найшаленіший камбек здійснила збірна Бельгії. «Червоні дияволи» встановила унікальне досягнення в матчі проти Сенегалу. Вони стали першими, хто врятувався від поразки в основний час, програючи на 85-й хвилині з рахунком 0:2. У додатковий час бельгійці забили третій гол і пройшли далі.

Бельгія здійснила неймовірний камбек в матчі з Сенегалом фото: Getty Images

Інший камбек в першому раунді плейоф стався завдяки неймовірному Гаррі Кейну. Англія програвала ДР Конго, але завдяки дублю Кейна здобула вольову перемогу 2:1.

Головними невдахами на цій стадії стали німці, які сенсаційно поступилися Парагваю. Основний час завершився внічию 1:1. А в серії пенальті точнішими були парагвайці – 4:3. Вдома Бундестім зазнав нищівної критики, а головний тренер Юліан Нагельсманн пішов у відставку.

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Найяскравіші фото першого раунду плейоф Чемпіонату світу 2026 фото: Getty Images

Аргентина хоч і пройшла до 1/8 фіналу, але мала купу проблем в поєдинку зі збірною Кабо-Верде (3:2). Чинні чемпіони світу дотиснули дебютантів лише в додатковий час і лише завдяки автоголу. У африканців знову запалював голкіпер Возінья, а Кабрал забив гол-шедевр у овертаймі.

У першому раунді плейоф Португалія обіграла Хорватію з голом Гонсалу Рамуша на 4-й компенсованій хвилині. Але є нюанс. Хорвати встигли відігратися і здавалось перевели матч в овертайм. Втім цей гол скасували через сумнівний офсайд у Маріо Пашаліча. Зірковий Златан Ібрагімовіч назвав цей момент «пограбуванням» і звинуватив ФІФА у тому, що команду Кріштіану Роналду за вуха тягнуть у фінал турніру.

Кріштіану Роналду святкує свій гол у ворота Хорватії фото: Getty Images

Також у 1/16 фіналу стався масовий виліт африканських збірних. Сім команд з дев’ять програли свої матчі та завершили виступи на турнірі: ПАР, Кот-д'Івуар, ДР Конго, Сенегал, Алжир, Кабо-Верде, Гана. Лише двом африканським збірним все ж вдалося пройти далі – Марокко та Єгипту.

Нагадаємо, у суботу, 4 липня 2026 року розпочинаються поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонат світу з футболу. 1/8 фіналу мундіалю візьме старт грою між збірною Канади та командою Марокко. Завершиться стадія 1/8 фіналу 7 липня матчем, у якому національна команда Швейцарії протистоятиме Колумбії.