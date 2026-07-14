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Мудрик програв справу і винен колишньому агенту величезну суму

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мудрик програв справу і винен колишньому агенту величезну суму
Михайло Мудрик отримав чергову погану звістку
фото: PA Wire

Вінгер збірної України буде змушений заплатити 1,3 мільйона євро своєму ексагенту

Вінгер лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик програв справу в Палаті щодо вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

27-річний гравець буде змушений заплатити 1,3 мільйона євро своєму колишньому агенту, який 14 серпня 2024 року подав скаргу на українця з вимогою стягнення коштів за виконання угоди.

«Палатою було частково задоволено позов тепер уже ексагента Михайла Мудрика Олексія Альохіна про невиплату частини агентських комісійних після переходу футболіста до «Челсі», – повідомило джерело.

УАФ планує оголосити офіційне рішення у цій справі до кінця липня. На даний момент вінгер відсторонений від футболу через звинувачення у вживанні заборонених речовин.

Раніше Мудрик був звинувачений у порушенні умов договору з компанією JJDS Management Limited. За словами засновника компанії Феміса Сагірова, футболіст підписав контракт у 2023 році, згідно з яким повинен був платити 30% від усіх комерційних і спонсорських надходжень, проте відмовився це робити. Розгляд справи триває.

«Ми вимагаємо близько шести мільйонів. Ця сума формується з двох процесів: на Кіпрі триває суд щодо боргу в 2,4 млн євро за згаяну вигоду (через компанії, з якими Мудрик ухилявся від своїх обов'язків), а в Англії сума позовних вимог становить 2,8 млн доларів (це близько 2,1 млн фунтів).

Високий суд Лондона вже виніс ухвалу про арешт активів Мудрика на суму 2,5 млн фунтів. Це стосується нерухомості, автомобілів та банківських рахунків. Крім того, суд лімітував витрати Мудрика: йому дозволено витрачати лише 5 тисяч фунтів на тиждень, і він зобов'язаний документально пояснювати джерела своїх доходів.

Наші позовні вимоги стосуються не лише гравця. Відповідачами у справі є також агент Шаблій, його компанія ProStar та «Челсі». Найближчим часом суд розглядатиме питання про арешт активів Вадима Шаблія. Ми наполягаємо на цьому, оскільки саме він був тією фігурою, яка безпосередньо впливала на зрив наших домовленостей з футболістом», – розповів Сагіров.

Нагадаємо, Михайло Мудрик дискваліфікований на чотири роки. Вінгер лондонського «Челсі» визнаний винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик перебрався до чемпіонату Англії у січні 2023 року з донецького «Шахтаря» за 70 мільйонів євро. У футболці лондонської команди провів 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 асистів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу Михайло Мудрик

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