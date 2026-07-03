«Манчестер Юнайтед» відпустив воротаря в чемпіонат Туреччини

Манкуніанці не розраховують на футболіста в прийдешньому сезоні

Голкіпер Андре Онана змінив англійський «Манчестер Юнайтед» на турецький «Трабзонспор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Чорноморські шторми» вдруге орендували камерунця. Перехід воротаря буде безкоштовним для представника турецької Суперліги. Водночас «Трабзонспор» платитиме зарплату Онана.

Африканський кіпер отримав 2 млн євро підйомних за трансфер. Він захищав кольори турецького клубу в попередній кампанії. Контракт воротаря з МЮ розрахований до літа 2028 року.

Онана в минулому сезоні провів 33 поєдинки за «Трабзонспор» в усіх турнірах. Камерунець пропустив 40 м'ячів. Зберіг ворота сухими голкіпер у шести матчах.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.