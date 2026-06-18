Сім українок потрапили до основної сітки Вімблдону 2026 в парному розряді
Турнір в Лондоні стартує 29 червня
В основній сітці жіночого парного розряду Вімблдону 2026 зіграє одразу сім українських тенісисток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів турніру.
В основі парного розряду Вімблдону гратимуть: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Людмила та Надія Кіченок, а Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська утворять українську пару.
Крім цього, ще одна українка – Дарія Снігур у парі з бразилійкою Інгрід Мартінс – потрапили в альтернативний список та зможуть претендувати на участь в змаганнях у разі відмови двох пар з учасників основної сітки.
Українки в основі парного розряду Вімблдону 2026:
- Людмила Кіченок – Дезіре Кравчик (США)
- Марта Костюк – Елена-Габріела Русе (Румунія)
- Надія Кіченок – Макото Ніномія (Японія)
- Ангеліна Калініна – Даяна Ястремська
- Юлія Стародубцева – Пейтон Стернс (США)
- Олександра Олійникова – Рената Сарасуа (Мексика)
Вімблдон цього року відбуватиметься з 29 червня по 12 липня в Лондоні.
В основу одиночного жіночого турніру заявлені сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. У кваліфікації одиночних сіток змагатимуться Вероніка Подрез та Віталій Сачко.
Нагадаємо, українка Даяна Ястремська програла німецькій тенісистці Татьяні Марії у другому колі Nottingham Open.
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