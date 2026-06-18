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Сім українок потрапили до основної сітки Вімблдону 2026 в парному розряді

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Сім українок потрапили до основної сітки Вімблдону 2026 в парному розряді
Людмила Кіченок водинадцяте зіграє в парному розряді Вімблдону
фото: Instagram

Турнір в Лондоні стартує 29 червня

В основній сітці жіночого парного розряду Вімблдону 2026 зіграє одразу сім українських тенісисток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів турніру.

В основі парного розряду Вімблдону гратимуть: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Людмила та Надія Кіченок, а Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська утворять українську пару.

Крім цього, ще одна українка – Дарія Снігур у парі з бразилійкою Інгрід Мартінс – потрапили в альтернативний список та зможуть претендувати на участь в змаганнях у разі відмови двох пар з учасників основної сітки.

Українки в основі парного розряду Вімблдону 2026:

  • Людмила Кіченок – Дезіре Кравчик (США)
  • Марта Костюк – Елена-Габріела Русе (Румунія)
  • Надія Кіченок – Макото Ніномія (Японія)
  • Ангеліна Калініна – Даяна Ястремська
  • Юлія Стародубцева – Пейтон Стернс (США)
  • Олександра Олійникова – Рената Сарасуа (Мексика)

Вімблдон цього року відбуватиметься з 29 червня по 12 липня в Лондоні.

В основу одиночного жіночого турніру заявлені сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. У кваліфікації одиночних сіток змагатимуться Вероніка Подрез та Віталій Сачко.

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська програла німецькій тенісистці Татьяні Марії у другому колі Nottingham Open. 

Теги: теніс Марта Костюк Даяна Ястремська Ангеліна Калініна Надія Кіченок Людмила Кіченок Вімблдон

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