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Стала відома суперниця Костюк у півфіналі Вімблдону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стала відома суперниця Костюк у півфіналі Вімблдону
Поєдинок між Костюк та Носковою пройде у четвер, 9 липня
фото: Getty Images

Марта Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні на шляху в півфінал Вімблдонського турніру

Визначилася суперниця українки Марти Костюк у півфіналі Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

За вихід до пфіналу третього Мейджора в сезоні Марта зіграє проти чешки Лінди Носкової. Вона у грі 1/4 фіналу у двох сетах здолала Еліс Мертенс (Бельгія): 6:3, 7:5.

Поєдинок між Костюк та Носковою пройде у четвер, 9 липня.

Нагадаємо, Марта Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні на шляху в півфінал Вімблдонського турніру

Розпочали суперниці на рівних і зосередилися на власних подачах. У п'ятому геймі українка вперше взяла подачу Паоліні. Італійська тенісистка могла відігратися у сьомому, та Костюк витримала тиск опонентки.

Вирішальним же став дев'ятий гейм. На подачі Паоліні представниця України перехопила ініціативу та з другим брейком повела за партіями. Упродовж сету Костюк виконала два ейси та виграла 91 % очок на першій подачі.

Друга партія пішла за сценарієм першої. Тепер українська тенісистка вирвала пункт на подачі італійки в четвертому геймі. З цим гандикапом Костюк почувалася на корті значно впевненіше.

Зрештою, до першого матчболу справа дійшла вже у восьмому геймі. На власній подачі Паоліні відбилася від першої спроби українки. Та з другого разу Костюк оформила перемогу в геймі, сеті та поєдинку загалом.

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Теги: Марта Костюк теніс Вімблдон

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