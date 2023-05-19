На Чемпіонаті світу з хокею вболівальники змусили фаната зняти майку з написом «Росія»

Російський депутат розлютився через ситуацію та закликав фаната подати до суду

Вболівальника збірної Угорщини з хокею змусили зняти футболку з написом «Росія» під час чемпіонату світу, який в ці дні проходить у латвійській Ризі та фінському Тампере. Інцидент стався на матчі групового етапу, в якому національна команда сусідів України грала зі шведами, спричинивши істерику в Держдумі. Про це повідомляють росЗМІ.

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«На білій футболці було написано «Росія», але на ній не було логотипу команди», – сказав пропагандистському інформаційному агентству «Р-Спорт» менеджер з безпеки турніру Вілле Кетонен. Організатори турніру закликали вболівальника зняти футболку. Він зробив це, після чого продовжив перегляд матчу.

Російський депутат Дмитро Свищев у коментарі порталу «РБ Спорт» буквально розлютився через цю ситуацію. Він закликав угорського любителя хокею подати до суду на організаторів ЧС, назвавши дії стюарда русофобією та божевіллям.

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«Деякі русофобські настрої вже доходять до божевілля. Звичайно, такі речі неприпустимі. Цей уболівальник реально може подати до суду і покарати організаторів, які змусили його зняти футболку. Тим більше це вболівальник збірної Угорщини, і якщо він одягнув футболку з написом «Росія», це його особиста справа. Якщо нам ще радитимуть, у яких майках та сорочках ходити, то можна дійти до безумства. Такі речі треба оскаржувати та організаторів карати», – заявив чиновник.

Нагадаємо, президент МОК натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024. У березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань.

До слова, російський спортсмен та срібний призер Чемпіонату світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах.

Так, Тасоєв зі своєї верифікованої сторінки в Instagram підписаний на одного з російських окупантів з прізвищем Качмазов.

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Щобільше, спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці. Також Качмазов у своєму профілі вже після його перебування на війні розмістив спільну світлину з Тасоєвим та позначив його на цьому фото.