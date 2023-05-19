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На Чемпіонаті світу з хокею вболівальники змусили фаната зняти майку з написом «Росія»

glavcom.ua
На Чемпіонаті світу з хокею вболівальники змусили фаната зняти майку з написом «Росія»
Організатори турніру закликали вболівальника зняти футболку з написом «Росія»
фото: Риа Новости

Російський депутат розлютився через ситуацію та закликав фаната подати до суду

Вболівальника збірної Угорщини з хокею змусили зняти футболку з написом «Росія» під час чемпіонату світу, який в ці дні проходить у латвійській Ризі та фінському Тампере. Інцидент стався на матчі групового етапу, в якому національна команда сусідів України грала зі шведами, спричинивши істерику в Держдумі. Про це повідомляють росЗМІ.

«На білій футболці було написано «Росія», але на ній не було логотипу команди», – сказав пропагандистському інформаційному агентству «Р-Спорт» менеджер з безпеки турніру Вілле Кетонен. Організатори турніру закликали вболівальника зняти футболку. Він зробив це, після чого продовжив перегляд матчу.

Російський депутат Дмитро Свищев у коментарі порталу «РБ Спорт» буквально розлютився через цю ситуацію. Він закликав угорського любителя хокею подати до суду на організаторів ЧС, назвавши дії стюарда русофобією та божевіллям.

«Деякі русофобські настрої вже доходять до божевілля. Звичайно, такі речі неприпустимі. Цей уболівальник реально може подати до суду і покарати організаторів, які змусили його зняти футболку. Тим більше це вболівальник збірної Угорщини, і якщо він одягнув футболку з написом «Росія», це його особиста справа. Якщо нам ще радитимуть, у яких майках та сорочках ходити, то можна дійти до безумства. Такі речі треба оскаржувати та організаторів карати», – заявив чиновник.

Нагадаємо, президент МОК натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024. У березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань.

До слова, російський спортсмен та срібний призер Чемпіонату світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах.

Так, Тасоєв зі своєї верифікованої сторінки в Instagram підписаний на одного з російських окупантів з прізвищем Качмазов.

Щобільше, спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці. Також Качмазов у своєму профілі вже після його перебування на війні розмістив спільну світлину з Тасоєвим та позначив його на цьому фото.

Теги: чемпіонат світу фанати хокей

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