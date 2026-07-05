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Наймолодший син Зідана переїхав у чемпіонат Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Наймолодший син Зідана переїхав у чемпіонат Франції
Ельяс Зідан гратиме у французькій столиці
фото: ФК «Ред Стар»

Нащадок чемпіона світу та Європи виступатиме на батьківщині

Паризький «Ред Стар» оголосив про трансфер оборонця Ельяса Зідана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий центрбек приєднався до колективу безкоштовно. Він став вільним агентом у міжсезоння. Донедавна Зідан-наймолодший захищав кольори резервної команди севільського «Бетіса».

Син володаря «Золотого м'яча-1998» Зінедіна Зідана народився у Марселі. Він виховувався у структурі мадридського «Реала», але дійшов лише до юнацької команди «вершкових». Взимку 2024-го оборонець приєднався до «Бетіса».

Ельяс Зідан у минулому сезоні зіграв 17 поєдинків у третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Також за його плечима 12 матчів за збірну Франції U-19 та ще 17 – за команду U-20. «Ред Стар» у попередній кампанії фінішував четвертим у Лізі 2.

До слова, іспанська «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: Зінедін Зідан НОВИНИ ФУТБОЛУ

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