Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мудрик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Мудрик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції
«Челсі» відправить Мудрика в оренду до «Страсбурга»?
фото: УАФ

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі Мудрик зіграв 28 листопада 2024 року

Український вінгер «Челсі» Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Footmercato.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мудрика з боку кількох клубів, зокрема «Ковентрі». Однак тепер джерело стверджує, що «Челсі» має намір відправити футболіста в оренду до «Страсбурга».

Зазначається, що французький клуб також зацікавлений у підсиленні Мудриком. Угоді може посприяти те, що «Челсі» та «Страсбург» входять до структури компанії BlueCo і мають одного власника.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

Теги: Михайло Мудрик НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інфантіно може втратити посаду очільника ФІФА
Інфантіно хоче отримати підтримку від Трампа, щоб зберегти посаду президента ФІФА – ЗМІ
Вчора, 14:54
«Агрон» та «Луцьксантехмонтаж №536» зустрінуться між собою в Кубку України
«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами
1 серпня, 11:45
Голкіперів АПЛ почнуть карати за симуляцію травм
У чемпіонаті Англії з'явиться покарання для голкіперів, які симулюють травми
28 липня, 11:11
Бредлі Баркола втомився від ролі запасного
Нападник ПСЖ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього
26 липня, 15:57
Гравці «Реала» у новій гостьовій формі
«Реал» презентував виїзну форму на новий сезон
23 липня, 14:20
Фабіо Капелло став прихильником поділу поєдинків на «чверті»
Легендарний тренер знайшов позитив у нововведенні Чемпіонату світу 2026
19 липня, 18:17
Владислав Лупашко (ліворуч) не всім до вподоби в Гданську
Одного прізвища достатньо. Польські фанати «згоріли» через призначення тренера-українця
9 липня, 23:30
Кріштіану Роналду провів багато років в іспанській Ла Лізі
Португалія – Іспанія. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
6 липня, 10:30
Гаррі Кейн своїми голами у ворота ДР Конго врятував Англію від поразки
Лицар Кейн, бельгійське диво та німецький сором. Підсумки 1/16 фіналу Чемпіонату світу
4 липня, 12:58

Новини

Мудрик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції
Мудрик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції
УПЛ-2026/27 стартувала. Чим запам'ятався перший ігровий тиждень сезону
УПЛ-2026/27 стартувала. Чим запам'ятався перший ігровий тиждень сезону
Українська Прем'єр-ліга: «Шахтар» розпочав захист титулу з розгрому «Кудрівки»
Українська Прем'єр-ліга: «Шахтар» розпочав захист титулу з розгрому «Кудрівки»
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua