Мудрик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі Мудрик зіграв 28 листопада 2024 року

Український вінгер «Челсі» Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Footmercato.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мудрика з боку кількох клубів, зокрема «Ковентрі». Однак тепер джерело стверджує, що «Челсі» має намір відправити футболіста в оренду до «Страсбурга».

Зазначається, що французький клуб також зацікавлений у підсиленні Мудриком. Угоді може посприяти те, що «Челсі» та «Страсбург» входять до структури компанії BlueCo і мають одного власника.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.