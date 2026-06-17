Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося

Томас Партей намагався отримати право потрапити до Канади попри заборону від суду

Збірна Гани опинилася у скрутному становищі за день до її дебюту на Чемпіонаті світу 2026: Федеральний суд Канади в Оттаві відхилив екстрену апеляцію адвокатів лідера та віцекапітана ганійської команди Томаса Партея. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Деталі справи

33-річний півзахисник іспанського «Вільярреала» та ексгравець лондонського «Арсенала» не зможе в'їхати на територію Канади для участі в першому турі групового етапу.

Причиною для відмови у в'їзді стали тривалі кримінальні провадження у Великій Британії, де Партею висунуто звинувачення за кількома епізодами зґвалтування та сексуального насильства. Хоча сам футболіст категорично заперечує свою провину, суд у Лондоні призначено на червень 2027 року.

Цікаво, що уряд США без проблем видав Партею візу, і він спокійно перебував разом із командою на тренувальних зборах у Бостоні. Проте канадське імміграційне законодавство є набагато суворішим. Воно дозволяє визнати іноземного громадянина небажаним для в'їзду навіть без наявності офіційного вироку суду.

Представники Департаменту імміграції, біженців та громадянства Канади заявили, що правила застосовуються послідовно та без винятків, незалежно від профілю чи ролі особи на турнірі, а звинувачення у сексуальному насильстві є достатньою підставою для відмови.

Невдала апеляція

Спроби уряду Гани отримати короткостроковий дозвіл для гравця, аби той просто провів матч у Торонто, зазнали фіаско. Юристка футболіста Македа Брамвелл підтвердила, що рішення судді є остаточним і подальших оскаржень не буде. Ця новина викликала хвилю обурення серед діаспори ганців в Канаді та фанатів на батьківщині, які вважають судове рішення несправедливим тиском на команду.

У підсумку, Томас Партей залишається в США і точно пропустить поєдинок проти Панами на «Торонто Стедіум». Утім, півзахисник ще зможе допомогти «Чорним зіркам» на Чемпіонаті світу пізніше. Оскільки два наступні поєдинки Гани проти європейських грандів, Англії (23 червня) та Хорватії, відбудуться на стадіонах у Сполучених Штатах, Партей матиме законне право вийти на поле у цих вирішальних зустрічах.

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Нагадаємо, що гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу.