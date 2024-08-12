У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри 2024 року (фото)

Україна фінішувала на 22-му місці у медальному заліку Олімпіади-2024

Увечері 11 серпня у Парижі, столиці Франції, відбувалася церемонія закриття XXXIII літніх Олімпійських ігор. Весь світ спостерігає за яскравим заходом на стадіоні Стад де Франс у Сен-Дені, передмісті Парижа.

Україна на Олімпіаді-2024 була представлена 140 спортсменами, які змагалися у 23 видах спорту. Українська збірна здобула 12 нагород (3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові) та посіла 22-ге місце у медальному заліку, показавши найкращий результат за останні 12 років.

Прапороносцями синьо-жовтої команди стали каноїстка Людмила Лузан та борець Парвіз Насібов.

Церемонія розпочалася з виконання пісні, присвяченої французькій столиці, та гімну Франції. Під час параду прапороносців Україну представили срібні призери Парвіз Насібов і Людмила Лузан.

На стадіоні лунали відомі хіти, відбулося нагородження переможниць марафону, де чемпіонкою стала Сіфан Хассан з Нідерландів, яка вийшла в хіджабі, ймовірно, на знак протесту проти заборони на носіння хіджабу на Олімпіаді у Франції.

Виступ французького рок-гурту Phoenix запалив публіку, після чого відбулися офіційні промови та передача естафети Лос-Анджелесу, де відбудуться наступні Олімпійські ігри у 2028 році.

Після запального виступу французького гурту Phoenix, церемонія перейшла до офіційної частини. Пролунав гімн Міжнародного олімпійського комітету, а мер Парижа символічно передала естафету меру Лос-Анджелеса, майбутнього господаря Олімпіади-2028. На честь цього урочистого моменту прозвучав гімн США.

Після цього Том Круз, який спустився з даху стадіону та його політ на літаку з олімпійським прапором до Лос-Анджелеса.

Кульмінацією церемонії закриття стало урочисте гасіння олімпійського вогню. Цю почесну місію виконав юний герой Франції та Олімпіади-2024, плавець Леон Маршан, який став справжньою легендою цих Ігор, здобувши чотири золоті та одну срібну медаль у різних дисциплінах.

Олімпіада-2024. Медальний залік