Турнір з хокею на траві в рамках Спартакіади народів Росії проходить у Єкатеринбурзі

Турнір з хокею на траві в рамках Спартакіади народів Росії в Єкатеринбурзі було перервано через ракетну небезпеку. Про це пропагандистам повідомили у оргкомітеті змагань, інформує «Главком».

Початок матчів чоловічого та жіночого турніру, які мали розпочатися о 12:00 за місцевим часом, було відкладено на невизначений термін. Рішення про проведення ігор буде ухвалено після скасування режиму ракетної небезпеки.

Груповий етап турніру з хокею з м'ячем Спартакіади стартував 6 серпня. Змагання завершаться 12 серпня.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.