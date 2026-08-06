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У Росії турнір Спартакіади з хокею на траві був перерваний через ракетну небезпеку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Росії турнір Спартакіади з хокею на траві був перерваний через ракетну небезпеку
Ракетна небезпека вплинула на графік проведення Спартакіади народів Росії

Турнір з хокею на траві в рамках Спартакіади народів Росії проходить у Єкатеринбурзі

Турнір з хокею на траві в рамках Спартакіади народів Росії в Єкатеринбурзі було перервано через ракетну небезпеку. Про це пропагандистам повідомили у оргкомітеті змагань, інформує «Главком».

Початок матчів чоловічого та жіночого турніру, які мали розпочатися о 12:00 за місцевим часом, було відкладено на невизначений термін. Рішення про проведення ігор буде ухвалено після скасування режиму ракетної небезпеки.

Груповий етап турніру з хокею з м'ячем Спартакіади стартував 6 серпня. Змагання завершаться 12 серпня.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: ракетная атака ракета спорт росія

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