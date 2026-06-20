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Нідерланди – Швеція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Нідерланди – Швеція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Александер Ісак (праворуч) уже відкрив лік забитим м'ячам
фото: Getty Images

Європейці протистоятимуть один одному за океаном

Сьогодні, 20 червня 2026 року, збірна Нідерландів на арені «Ен-Ер-Джі Стедіум» в американському Г'юстоні зустрінеться з національною командою Швеції у рамках другого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Нідерланди – Швеція

Шанси «помаранчевих» на 13:00 20 червня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На ймовірну перемогу підопічних Рональда Кумана закладено коефіцієнт 1,75. Зате на потенційну звитягу скандинавів запропоновано бал 4,88. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено кефом 3,94. На несподівану перемогу шведської збірної (1:0) виставлено коефіцієнт 8,21. Натомість на тотал більше 4,0 закладено бал 3,97.

Передматчевий стан команд

У стартовому турі Нідерланди не втримали перемогу над збірною Японії (2:2). «Ораньє» двічі виходили вперед, але азійська команда два рази зуміла зрівняти рахунок. Забитими м'ячами в складі нідерландської збірної відзначилися оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл.

Тим часом «Тре Крунур» оформили розгром національної команди Тунісу (5:1). Дубль оформив хавбек Аярі, оформивши м'ячі в дебюті та під завісу поєдинку. По голу до активу шведської збірної записали форварди Ісак і Йокерес, а також півзахисник Сванберг.

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Історія очних зустрічей

Суперники вже зіграли 25 матчів. Здебільшого ці поєдинки були товариськими – команди провели 14 спарингів. Ще п'ять поєдинків відбулися у рамках Олімпійських ігор ще до появи Чемпіонату світу. Зрештою, єдиний матч опонентів на Мундіалі завершився нічиєю (0:0) на ЧС-1974.

Востаннє шляхи збірної Нідерландів зі шведами перетиналися у кваліфікації до Кубка світу 2018 року. «Тре Крунур» зуміли розписати нічию (1:1) на домашній арені – на гол нападника Берга «помаранчеві» відповіли забитим м'ячем хавбека Снейдера. Натомість в Амстердамі гору взяла нідерландська команда (2:0) завдяки дублю вінгера Роббена.

Де дивитися матч Нідерланди – Швеція

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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