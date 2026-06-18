Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026

Суперники так і не зуміли виявити сильнішого

Національна команда Чехії переграла розписала нічию з Південно-Африканською Республікою (1:1) в другому турі групового етапу Чемпіонату світу в квартеті A. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Мірослава Коубека кинулися атакувати з перших хвилин. Спершу Шик не влучив у рамку після навісу Крейчі. А на шостій хвилині Чехія повела в рахунку – після передачі Гложека в штрафний Сойка відкинув на Саділека, а той пробив повз воротаря.

«Бафана Бафана» доволі швидко прийшли до тями. Це Апполіс із рикошетом пробив повз дев'ятку з-за меж штрафного. Поступово ПАР узяла м'яч під контроль, але до справді небезпечних моментів у першому таймі справа доходила рідко.

На старті другої половини знову додала в активності збірна Чехії. Після кутового Шик розім'яв кіпера пострілом головою. А згодом Крейчі після ще одного стандарту відправив м'яч над воротами.

У середині другої 45-хвилинки до активніших дій перейшли південноафриканці. Підопічні Хуго Броса провели серію атак і таки змусили чеську збірну помилитися – Шульц зіграв рукою у власному штрафному, а Мокоена впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Цей гол додав неабиякої інтриги. Команди почали грати на зустрічних курсах, намагаючись вирвати перемогу. Зрештою, забити другий м'яч жодній з команд не судилося. Вони оформили нічию на користь конкурентів.

Чемпіонат світу 2026. Група A

Чехія – ПАР – 1:1

Голи: Саділек, 6 – Мокоена, 83 (пенальті)

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До слова, раніше збірна Колумбії розпочала турнір із упевненої перемоги над Узбекистаном. У складі «кав'ярників» відзначилися Муньйос, Діас і Кампас. Гол престижу за дебютантів оформив Файзуллаєв.

Нагадаємо, напередодні Португалія не змогла дотиснути збірну ДР Конго в стартовому турі ЧС-2026. Відкрив рахунок хавбек піренейців Невеш. Зрівняв цифри на табло форвард Вісса.