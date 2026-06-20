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Бразилія – Гаїті: результат гри Чемпіонату світу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Бразилія – Гаїті: результат гри Чемпіонату світу
Мундіаль набирає обертів
фото: Getty Images

Гаїті та Бразилія зійшлися між собою у грі другого туру світової першості

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу у суботу, 20 червня, у групі С був зіграний поєдинок другого туру між збірними Гаїті та Бразилії. Бразилія перемогла з рахунком 3:0. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Бразилія – Гаїті

Національна збірна Бразилії впевнено переграла команду Гаїті у матчі другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу. Зустріч завершилась переконливою перемогою бразильців із рахунком 3:0. Доля поєдинку була вирішена ще в першому таймі, коли номінальні господарі тричі вразили ворота суперника. На 23-й та 36-й хвилинах Матеус Кунья оформив дубль: спочатку він вдало зіграв на добиванні, а згодом замкнув передачу Вінісіуса Жуніора. Вже у компенсований до першої половини гри час сам Вінісіус реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером після закидання Лукаса Пакети, довівши рахунок до розгромного.

Друга половина матчу минула без забитих м'ячів. Гаїтяни втратили свій найкращий шанс на 63-й хвилині, коли Алісон і Даніло спільними зусиллями винесли м'яч із лінії власних воріт. У відповідь бразильці поцілили в поперечку зусиллями Габріела Мартінеллі, а згодом гол Ендріка скасували через офсайд. Цей поєдинок став першою зустріччю Бразилії та Гаїті в межах чемпіонатів світу.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група С

Бразилія – Гаїті 3:0 (3:0)

  • Голи: 1:0 – 23 Кунья, 2:0 – 36 Кунья, 3:0 – 45+3 Вінісіус
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Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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