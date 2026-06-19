Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви

Одними з жертв хаотичного стрілка стали аргентинські вболівальники

Поліція штату Міссурі веде пошуки 22-річного Оскара Санчеса-Муньйоса, якого підозрюють у серії кривавих нападів на автомобільних магістралях міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Жахлива серія нападів

У вівторок увечері зловмисник влаштував хаотичний обстріл машин, унаслідок чого одна людина загинула, а ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих опинився водій Uber, який у цей момент віз іноземних уболівальників на матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Аргентини та Алжиру.

За даними правоохоронців, серія із п'яти пов'язаних між собою обстрілів відбулася в проміжку між 18:00 та 18:30 за місцевим часом на п'ятимильній ділянці доріг. Нападник пересувався на автомобілі в східному напрямку та відкривав вогонь по попутних машинах на інтерстейтах I-70, I-670, а також на великій міській артерії Трумен-Роуд.

Більшість жертв дізнавалися про те, що стали мішенню, лише після того, як кулі пробивали кузови їхніх транспортних засобів. Унаслідок атаки постраждали підліток та троє дорослих, одного з яких госпіталізували у критичному стані. Останній напад став летальним: водій врізався в стовп на Трумен-Роуд, і вже у лікарні медики виявили в нього смертельне вогнепальне поранення.

Деталі від очевидців

Один із зафіксованих нападів безпосередньо зачепив гостей мундіалю. Група аргентинських уболівальників прямувала на стадіон «Ерроухед», де їхня збірна згодом святкувала перемогу над Алжиром. Фанати розповіли аргентинському виданню La Nación, що під час руху з їхньою машиною порівнявся інший автомобіль, з вікна якого пролунали два постріли.

«Машина рухалася, порівнялося інше авто і двічі вистрілило в нас. Спочатку ми подумали, що це просто луснуло колесо. Але водій різко загальмував, і я побачив його ногу – у ній була діра від кулі. Це було жахливо, ми одразу викликали поліцію», – поділився пережитим один із пасажирів.

На щастя, поранення водія Uber виявилися несерейозними. Самих аргентинців правоохоронці спершу доправили до відділку для надання свідчень, після чого офіцери на патрульних машинах із сиренами особисто супроводили їх на трибуни, аби ті встигли на гру. У поліції наголошують, що стрілянина була абсолютно спонтанною і жодним чином не пов'язана з проведенням Чемпіонату світу чи самими фанатами.

Втеча підозрюваного

Поліції вдалося оперативно вийти на слід підозрюваного Оскара Санчеса-Муньйоса. Спецпризначенці виявили його ймовірне місцеперебування, яким був приватний будинок у сусідньому передмісті Індепенденс. Під час кількагодинної облоги та протистояння всередині будівлі спалахнула пожежа. Коли в середу вранці штурмова група зрештою зайшла в обгоріле приміщення, всередині нікого не знайшли, що значило, що зловмиснику вдалося втекти до початку повного оточення.

Наразі Санчес-Муньйос офіційно оголошений у розшук, він вважається озброєним і вкрай небезпечним. Ба більше, за ним уже числився ордер на арешт від 11 червня за незаконне використання вогнепальної зброї в сусідньому Канзас-Сіті (штат Канзас).

Нагадаємо, що німецький вболівальник помер від серцевого нападу перед стартом Чемпіонату світу 2026.