Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Поліція заявила, що аргентинські вболівальники стали випадковими жертвами
фото: Yahoo Sports

Одними з жертв хаотичного стрілка стали аргентинські вболівальники

Поліція штату Міссурі веде пошуки 22-річного Оскара Санчеса-Муньйоса, якого підозрюють у серії кривавих нападів на автомобільних магістралях міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Жахлива серія нападів

У вівторок увечері зловмисник влаштував хаотичний обстріл машин, унаслідок чого одна людина загинула, а ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих опинився водій Uber, який у цей момент віз іноземних уболівальників на матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Аргентини та Алжиру.

За даними правоохоронців, серія із п'яти пов'язаних між собою обстрілів відбулася в проміжку між 18:00 та 18:30 за місцевим часом на п'ятимильній ділянці доріг. Нападник пересувався на автомобілі в східному напрямку та відкривав вогонь по попутних машинах на інтерстейтах I-70, I-670, а також на великій міській артерії Трумен-Роуд.

Більшість жертв дізнавалися про те, що стали мішенню, лише після того, як кулі пробивали кузови їхніх транспортних засобів. Унаслідок атаки постраждали підліток та троє дорослих, одного з яких госпіталізували у критичному стані. Останній напад став летальним: водій врізався в стовп на Трумен-Роуд, і вже у лікарні медики виявили в нього смертельне вогнепальне поранення.

Деталі від очевидців

Один із зафіксованих нападів безпосередньо зачепив гостей мундіалю. Група аргентинських уболівальників прямувала на стадіон «Ерроухед», де їхня збірна згодом святкувала перемогу над Алжиром. Фанати розповіли аргентинському виданню La Nación, що під час руху з їхньою машиною порівнявся інший автомобіль, з вікна якого пролунали два постріли.

«Машина рухалася, порівнялося інше авто і двічі вистрілило в нас. Спочатку ми подумали, що це просто луснуло колесо. Але водій різко загальмував, і я побачив його ногу – у ній була діра від кулі. Це було жахливо, ми одразу викликали поліцію», – поділився пережитим один із пасажирів.

На щастя, поранення водія Uber виявилися несерейозними. Самих аргентинців правоохоронці спершу доправили до відділку для надання свідчень, після чого офіцери на патрульних машинах із сиренами особисто супроводили їх на трибуни, аби ті встигли на гру. У поліції наголошують, що стрілянина була абсолютно спонтанною і жодним чином не пов'язана з проведенням Чемпіонату світу чи самими фанатами.

Втеча підозрюваного

Поліції вдалося оперативно вийти на слід підозрюваного Оскара Санчеса-Муньйоса. Спецпризначенці виявили його ймовірне місцеперебування, яким був приватний будинок у сусідньому передмісті Індепенденс. Під час кількагодинної облоги та протистояння всередині будівлі спалахнула пожежа. Коли в середу вранці штурмова група зрештою зайшла в обгоріле приміщення, всередині нікого не знайшли, що значило, що зловмиснику вдалося втекти до початку повного оточення.

Наразі Санчес-Муньйос офіційно оголошений у розшук, він вважається озброєним і вкрай небезпечним. Ба більше, за ним уже числився ордер на арешт від 11 червня за незаконне використання вогнепальної зброї в сусідньому Канзас-Сіті (штат Канзас).

Нагадаємо, що німецький вболівальник помер від серцевого нападу перед стартом Чемпіонату світу 2026

Теги: пожежа фанати обстріл арешт водій напад автомобіль будинок стадіон розшук стрілянина Щастя поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Запоріжжя
РФ уночі атакувала Україну балістикою та дронами: деталі від Повітряних сил
Вчора, 08:55
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Удар по Києву: кількість поранених зросла, є загиблі
15 червня, 19:15
Наслідки атаки на Павлоград 10 червня 2026 року
Окупанти вдарили по Павлограду: є поранені, серед них – підліток
10 червня, 20:45
Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026
Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026
9 червня, 21:26
Латвійські ультрас одягнули промовисті футболки
Фанати футбольних збірних Литви та Латвії разом виконали безсмертний хіт про Путіна
7 червня, 15:59
Ситуація на фронті 31 травня
Лінія фронту станом на 31 травня 2026. Зведення Генштабу
31 травня, 22:20
За словами гендиректора компанії (праворуч), Україна має реальний потенціал стати регіональним хабом розвитку автономного транспорту
Uklon почав тестувати безпілотне таксі
27 травня, 21:47
Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі
Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі Реклама
25 травня, 17:51
Андрій Миколайчук розкрив подробиці свого життя під час війни
«Все розбомбили». Андрій Миколайчук розповів, як росіяни знищили його будинок
21 травня, 17:42

Новини

Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної
Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки
Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки
Журналістка «поховала» батька Мессі та залишилася без роботи
Журналістка «поховала» батька Мессі та залишилася без роботи

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua