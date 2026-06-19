Мексика обіграла Південну Корею завдяки помилці воротаря на ЧС-2026

Один з господарів Чемпіонату світу Мексика зіграла свій другий поєдинок на мундіалі

Мексика та Південна Корея є лідерами групи А після другого туру групового етапу

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу у п'ятницю, 19 червня, у групі А відбувся матч другого туру між збірними Мексики та Південної Кореї. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Мексика – Південна Корея

Перший тайм видався рівним – обидва суперники діяли наполегливо. На 16-й хвилині лідер південнокорейської збірної Сон Хин Мін майстерно пробив у ворота господарів, змусивши центрального захисника мексиканців зробити акробатичний сейв на лінії. Утім, цей м'яч однаково не зарахували б – Сон перебував в офсайді.

Це вже не вперше підопічні Хав'єра Агірре ловлять суперників в офсайдну пастку. Під кінець першого тайму корейці більше володіли м'ячем, проте реалізувати свої моменти не змогли.

Розв'язка настала на старті другого тайму. На 50-й хвилині воротар збірної Кореї Кім Син Гю припустився помилки у власному штрафному майданчику – і подарував м'яч суперникам. Цим скористався Луїс Ромо, який і відкрив рахунок.

Цього голу вистачило на всю гру. «Ацтеки» попри періодичні загрози власним воротам утримали мінімальну перевагу до фінального свистка.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група А

Мексика – Південна Корея 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Ромо, 50'

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За підсумками матчу збірна Мексики ще до завершення другого туру групового етапу гарантувала собі вихід у плейоф домашньої першості світу. Південна Корея натомість залишилася на другому місці в групі А.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Мексика впевнено переграла Південну Африку у своєму стартовому матчі чемпіонату. А в іншому матчі другого туру групи А національна команда Чехії розписала нічию з Південно-Африканською Республікою.