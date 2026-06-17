G7 ухвалила заяву щодо України, Трамп перестав вірити в перемогу РФ: головне за ніч 17 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 17 червня 2026 року

Ніч на 17 червня минула під знаком саміту G7: лідери ухвалили підсумкову заяву із санкціями проти Росії та зобов'язаннями щодо зброї для України. Міністр оборони Федоров пообіцяв, що балістика «буде і вона буде бити по Росії», а Трамп, за даними Bloomberg, перестав вірити в перемогу Росії на полі бою. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 червня.

G7 ухвалила підсумкову заяву: санкції проти РФ і зброя для України

Лідери «Групи семи» ухвалили підсумкову заяву саміту, що передбачає посилення санкційного тиску на Росію та нові зобов'язання щодо військової допомоги Україні. Окремо Bloomberg повідомляє, що Трамп перестав вірити у перемогу Росії на полі бою – це суттєвий зсув у позиції американського президента.

Ворог атакував Запоріжжя та область: є загиблий і семеро поранених

Ближче до півночі Росія завдала серії ударів по Запоріжжю та області: дрони вдарили по житловому будинку, торговельному центру та освітньому закладу. У Кушугумі загинула одна людина, ще кілька отримали поранення від уламків. Загалом постраждали семеро – четверо з них з осколковими пораненнями, травмами голови та контузіями госпіталізовані.

Федоров: «Балістика буде і вона буде бити по Росії»

Міністр оборони України заявив, що Україна створює власну балістичну ракету – бюджет на її закупівлю на 2027 рік уже закладається, коштів на розробку вистачає. Федоров також спростував чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і розповів про боротьбу з корупцією у відомстві.

Зеленський і лідери ЄС домовилися про євроінтеграцію

Президент України провів переговори з лідерами ЄС і узгодив наступні кроки на шляху до членства. Зустріч відбулася на полях саміту G7.

Інженер Fire Point: коли Україна закриє небо від балістики

Розробник із компанії Fire Point розповів, на якому етапі перебуває створення системи протидії балістичним ракетам і коли Україна зможе надійно захистити власне небо.

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