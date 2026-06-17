Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
Ліонель Мессі бере участь у шостому для себе Чемпіонаті світу
фото: Getty Images

Грою Аргентина – Алжир на світовій першості розпочалася боротьба у групі J

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу у середу, 17 червня, відбувся поєдинок групи J між збірними Алжиру та Аргентини, у складі якої на свій шостий Мундіаль приїхав легендарний бомбардир Ліонель Мессі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Аргентина – Алжир

Чинні чемпіони світу одразу взяли ініціативу, однак перший гол Мессі на 5-й хвилині скасували через офсайд. Через три хвилини алжирці відповіли – але взяття воріт від Фареза Шайбі також не зарахували з тієї ж причини.

Легітимний гол з'явився ближче до середини першого тайму: Родріго Де Пауль вивів пасом Мессі один на один, і той завдав удару з-за меж штрафного – Люка Зідан не впорався. Рахунок став 1:0.

Другий тайм команди розпочали обережно, проте Аргентина поступово посилила тиск. Після плутанини у захисті алжирців Алексіс Макаллістер потужно пробив по центру – Зідан відбив м'яч прямо перед собою, і Мессі добив у порожні ворота. 2:0.

Тренер збірної Алжиру Владімір Петкович випустив на поле ветерана Ріяда Мареза, однак суттєво на хід гри це не вплинуло. Аргентина продовжувала домінувати. Мессі міг оформити хеттрик раніше, але Зідан зіграв надійно. Натомість непоганий постріл Хуссема Ауара минув стійку воріт Мартінеса.

За 15 хвилин до кінця матчу після чергового пресингу Аргентини Мессі таки оформив хеттрик – перший у своїй кар'єрі в матчах чемпіонату світу. Рахунок 3:0 так і залишився незмінним до фінального свистка.

Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир фото 1
фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група J

Аргентина – Алжир:  3:0 (1:0)

  • Голи: Мессі (17, 60, 76)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, для Ліонеля Мессі цей Мундіаль – шостий у кар'єрі. До цього матчу він жодного разу не оформляв хеттрик на чемпіонатах світу. Аргентина захищає титул чемпіона світу, здобутий у 2022 році в Катарі.

Додамо, що Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня
Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня
14 червня, 05:55
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня 2026 року
Фаворити, розчарування та новий Мессі. Прогноз від тренерів з Іспанії та України на Чемпіонат світу
2 червня, 16:21
Вінченцо Італьяно шукатиме новий клуб
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
28 травня, 20:45
Андрій Ярмоленко в обіймах Романа Яремчука
Ярмоленко побив віковий рекорд Шевченка в збірній України
31 травня, 21:21
Українська збірна готується до Ліги націй
Збірна України опублікувала склад на товариський матч проти Данії
7 червня, 18:45
Буньяку був гравцем клубу «Ельбасані» з Албанії
У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу
8 червня, 10:55
Ерлінг Холанд найкращий бомбардир останніх матчів серед усіх учасників ЧС-2026
Холанд очолив бомбардирський рейтинг перед початком Чемпіонату світу 2026
11 червня, 12:39
Інфантіно пожартував, що ФІФА може розширити кількість учасників Чемпіонату світу, щоб Італія потрапила на турнір
Чемпіон світу з футболу назвав неповагою заяву президента ФІФА про збірну Італії
13 червня, 14:30
Японія на останніх хвилинах основного часу виборола нічию проти Нідерландів
Тренер Японії здивував незвичним способом спілкування з гравцями під час матчу Чемпіонату світу
15 червня, 21:40

Новини

Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
Норвегія впевнено перемогла Ірак на Чемпіонаті світу 2026
Норвегія впевнено перемогла Ірак на Чемпіонаті світу 2026
В Італії заарештували анархістів, які підривали швидкісні залізниці під час Олімпіади-2026
В Італії заарештували анархістів, які підривали швидкісні залізниці під час Олімпіади-2026
Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування
Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося
Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua