Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир

Ліонель Мессі бере участь у шостому для себе Чемпіонаті світу

Грою Аргентина – Алжир на світовій першості розпочалася боротьба у групі J

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу у середу, 17 червня, відбувся поєдинок групи J між збірними Алжиру та Аргентини, у складі якої на свій шостий Мундіаль приїхав легендарний бомбардир Ліонель Мессі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Аргентина – Алжир

Чинні чемпіони світу одразу взяли ініціативу, однак перший гол Мессі на 5-й хвилині скасували через офсайд. Через три хвилини алжирці відповіли – але взяття воріт від Фареза Шайбі також не зарахували з тієї ж причини.

Легітимний гол з'явився ближче до середини першого тайму: Родріго Де Пауль вивів пасом Мессі один на один, і той завдав удару з-за меж штрафного – Люка Зідан не впорався. Рахунок став 1:0.

Другий тайм команди розпочали обережно, проте Аргентина поступово посилила тиск. Після плутанини у захисті алжирців Алексіс Макаллістер потужно пробив по центру – Зідан відбив м'яч прямо перед собою, і Мессі добив у порожні ворота. 2:0.

Тренер збірної Алжиру Владімір Петкович випустив на поле ветерана Ріяда Мареза, однак суттєво на хід гри це не вплинуло. Аргентина продовжувала домінувати. Мессі міг оформити хеттрик раніше, але Зідан зіграв надійно. Натомість непоганий постріл Хуссема Ауара минув стійку воріт Мартінеса.

За 15 хвилин до кінця матчу після чергового пресингу Аргентини Мессі таки оформив хеттрик – перший у своїй кар'єрі в матчах чемпіонату світу. Рахунок 3:0 так і залишився незмінним до фінального свистка.

фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група J

Аргентина – Алжир: 3:0 (1:0)

Голи: Мессі (17, 60, 76)

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Нагадаємо, для Ліонеля Мессі цей Мундіаль – шостий у кар'єрі. До цього матчу він жодного разу не оформляв хеттрик на чемпіонатах світу. Аргентина захищає титул чемпіона світу, здобутий у 2022 році в Катарі.

Додамо, що Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

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