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Норвезький біатлоніст оригінально підтримав Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Норвезький біатлоніст оригінально підтримав Україну
Норвежець підтримав українців, які потерпають від російської агресії
фото з відкритих джерел

З синьо-жовтим прицілом біатлоніст змагається від початку сезону Кубка світу

Норвезький біатлоніст Ендре Стрьомсгейм наклеїв прапор України на свою гвинтівку. Таким чином спортсмен підтримав українців, які потерпають від російської агресії, повідомляє «Суспільне».

З синьо-жовтим прицілом норвезький біатлоніст змагається від початку сезону Кубка світу. Його можна було помітити і під час чоловічої естафети, один з етапів якої біг Стрьомсгейм.

«Це жахливо, що вторгнення триває так довго. Думаю, що дуже важливо робити все, щоб підтримати Україну. Саме тому я маю український прапор на прицілі», – заявив він.

Зазначимо, Стрьомсгейм – переможець перших особистих перегонів сезону Кубка світу з біатлону – короткої «індивідуалки». Натомість українець Віталій Мандзин опинився на четвертому місці, показавши свій найкращий результат у кар'єрі.

Мандзин закрив усі 20 мішеней в індивідуальній гонці і зупинився в 40 секундах від подіуму, поступившись норвежцеві Штурлі Легрейду. Загалом 21-річного українця у гонці випередили лише представники Норвегії: перші два місця посіли Ендре Стрьомсгейм та Йоганнес Бьо, чинний володар Великого кришталевого глобуса.

Як повідомлялося, під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською.

До слова, російські біатлоністи зіткнулися із серйозним дефіцитом якісних іноземних патронів, що відчутно позначається на їхніх результатах,

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Теги: біатлон спорт Україна війна

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