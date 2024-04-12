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Експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів визнали винним у корупції. Він працював на користь росіян

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів визнали винним у корупції. Він працював на користь росіян
Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг
фото з відкритих джерел

За час свої роботи на чолі IBU норвежець отримував коштовні годинники та їздив на «ексклюзивне» полювання до РФ

Експрезидента IBU Бессеберга засудили до трьох років ув'язнення через корупцію, повідомляє Суспільне, з посиланням на норвезькі видання NRK та Verdens Gang.

78-річному Бессебергу висунули звинувачення в корупції навесні 2023 року. Багаторічного очільника IBU підозрювали в отриманні хабарів упродовж тривалого часу на посаді – до 10 років.

Зокрема, Бессеберга пов'язували з впливом Росії. На початку 2021 року функціонера вже визнавали винним у приховуванні допінгових проб російських біатлоністів.

Що Бессеберг діяв у російських інтересах, встановив і суд. Його визнали винним за дев'ятьма з 10 пунктів звинувачень у справі. Також у норвежця конфіскують 1.4 мільйона норвезьких крон.

За час свої роботи на чолі IBU норвежець отримував коштовні годинники та їздив на «ексклюзивне» полювання до РФ, Чехії та Австрії. Також його підозрювали в користуванні послугами секспрацівниць, які для нього організовували в Росії.

Інше правопорушення з боку Бессеберга стосується безкоштовного користування ним автівкою BMW, за яку сплачувала компанія Infront, що займається реалізацією прав.

Бессеберга звинувачували в укладанні з Infront контрактів за заниженими цінами. Компанія натомість займалася продажем прав, зокрема, на Кубок та чемпіонат світу з біатлону.

Через імовірні неправомірні зв'язки з Infront під розслідування потрапив і чинний президент IBF Олле Далін. Швед звинувачення на свою адресу відкидає.

Нагадаємо, міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціацією спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби, щодо російських та білоруських борців, які підтримують війну в Україні, але здобули ліцензії на Олімпійські ігри.

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Теги: спорт біатлон розслідування корупція

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