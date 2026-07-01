Новачок Формули-1 підготував особливий дизайн до Гран-прі Британії

Американська стайня відзначатиме національне свято

Команда «Кадилак» виступатиме в унікальній лівреї на прийдешньому етапі Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу стайні.

До Гран-прі Британії аутсайдер чемпіонату підготував боліди в кольорах американського прапора. На машини мексиканця Серхіо Переса та фінського пілота Валттері Боттаса додали традиційні зірки та смуги. Також на задньому антикрилі буде напис USA.

Нова ліврея присвячена Дню незалежності США від Великої Британії. 4 липня американці святкуватимуть 250-ту річницю ухвалення декларації. За іронією долі, саме на ці дні випав Гран-прі Британії.

The colors of home on a global stage. pic.twitter.com/3BDdLCnUHQ — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 1, 2026

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Австрії

Андреа Кімі Антонеллі залишився лідером загального заліку. До свого активу італієць з «Мерседеса» записав 171 очко. Тим часом його напарник Джордж Расселл повернувся на друге місце (131 пункт).

Третім у списку пілотів іде пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (125 балів). Чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» – лише шостий (79 очок). «Мерседес» також впевнено почувається нагорі Кубка конструкторів (302 пункти).

Коли наступний етап сезону-2026

Цього разу Формула-1 обійдеться без паузи. Гран-прі Британії відбудеться у прийдешній вікенд. У п'ятницю відбудуться вільна практика та кваліфікації до спринту, а в суботу проведуть сам короткий заїзд і традиційну кваліфікацію.

Основна гонка відбудеться в неділю, 5 липня. Торік етап в Сільверстоуні виграв Норріс. На подіум тоді потрапили Оскар Піастрі («Макларен») та ветеран Ніко Гюлькенберг («Заубер»).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.