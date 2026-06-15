Краще, ніж у Шакіри? Міністр спорту Швеції випустив пісню, присвячену Чемпіонату світу 2026

Якоб Форссмед намагався поділитися з вболівальниками надією на повторення історії 32-річної давнини

Поки весь футбольний світ обожнює офіційний гімн Чемпіонату світу 2026 від Шакіри під назвою Dai Dai, у Швеції з'явився власний послідовник співачки – міністр соціальних справ та спорту Швеції Якоб Форссмед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dagens Nyheter.

Неочікувана сторона шведського урядовця

Напередодні дебютного матчу своєї національної команди політик презентував авторську пісню, присвячену виступу «Три Крунур» на мундіалі.

Музична композиція під назвою Spring i djupet («Біжи в глибину») з'явилася на офіційному YouTube-каналі 51-річного урядовця. Цим треком християнсько-демократичний політик вирішив підтримати та надихнути підопічних головного тренера Грема Поттера перед стартом на великому турнірі в Північній Америці.

Чому міністр вирішив випустити цю пісню?

Як зізнався сам міністр у коментарі для авторитетного видання Aftonbladet, на створення тексту його підштовхнула ностальгія та бажання подарувати молоді такі ж емоції, які колись пережив він сам: «Я знову чітко відчув ту неймовірну атмосферу та вайб чемпіонату світу 1994 року. Уявіть собі нове покоління шведів, яке цьогоріч переживе таке саме легендарне футбольне літо. Саме це відчуття надихнуло мене сісти та написати цей текст».

Історичний 1994 рік для Швеції

Згадка Форссмеда про 1994 рік є сакральною для кожного шведського вболівальника. Тоді, 32 роки тому, на полях США збірна Швеції з такими культовими зірками, як Генрік Ларссон та Томас Бролін, здійснила історичний фурор і завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу.

Зараз фанати скандинавів палко мріють про повторення того успіху. Головними надіями нової генерації «Три Крунур» є лідери атаки – Александр Ісак із «Ліверпуля» та Віктор Йокерес з «Арсенала».

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026.