Колумбія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з перемоги над Узбекистаном

На мундіалі зіграли всі матчі першого туру

Збірна Колумбії обіграла Узбекистан (3:1) у стартовому матчі групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

В першому таймі колумбійці мали суттєву перевагу, однак команда Фабіо Каннаваро впевнено захищалася. Лише на 32-й хвилині команда з Південної Америки створила перший гольовий момент: Луїс Діас отримав передачу у штрафному і пробив у дальній кут – Узбекистан врятувала стійка.

Свою перевагу Колумбія реалізувала вже перед перервою. Муньос увірвався у штрафний і у дотик перевів м'яч у ворота.

Другий тайм колумбійці розпочали занадто самовпевнено. Вони ніби навмисно запрошували суперника до своїх воріт, аби підловити їх на контратаці. Зрештою все скінчилось тим, що Узбекистан відігрався у першій же більш менш адекватній атаці. Шомуродов пробив – голкіпер врятував, а Файзулаєв добив м'яч у вже порожні ворота.

Колумбія миттєво відреагувала на такий перебіг подій і швидко відновила перевагу. Луїс Діас, отримавши передачу у штрафному, точно пробив у кут. За рахунку 2:1 колумбійці стали грати більш прагматично, намагаючись втримати мінімальний відрив.

Вже у компенсований час південноамериканці скористались ще одним шансом і Кампас поставив переможну крапку. 3:1 – Колумбія перемагає і завершує перший тур лідером групи.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група K. 1-й тур.

Узбекистан – Колумбія 1:3

Голи: Файзуллаєв, 61 - Муньос, 40, Діас, 65, Кампас, 90+8

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Нагадаємо, національна команда Португалії розійшлася миром зі збірною ДР Конго (1:1) в стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 у квартеті K.