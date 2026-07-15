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Українка підкорила Еверест, встановивши національний рекорд

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Українка підкорила Еверест, встановивши національний рекорд
25-річна Ганна Яцина стала наймолодшою українкою, яка підкорила Еверест
фото: скрин з відео

25-річна Ганна Яцина готувалася до цього два роки, аби підняти синьо-жовтий стяг на Евересті у надважливу для себе дату

Українська альпіністка Ганна Яцина встановила національний рекорд, ставши наймолодшою жінкою в історії України, яка здійснила сходження на найвищу вершину планети – Еверест (8848 метрів). Своє досягнення дівчина приурочила до власного 25-річчя, підкоривши гору безпосередньо у день народження. Про це розповідає «Главком» з посиланням на офіційний сайт Книги рекордів України.

За словами альпіністки, підготовка до експедиції тривала близько двох років. За цей час вона здійснила сходження на низку відомих гірських вершин, зокрема Арарат, Кіліманджаро, Лобуче, Орисабу, Монблан, Аконкагуа та вулкан Охос-дель-Саладо, поступово набуваючи необхідного досвіду для експедиції на найвищу вершину планети.

Що ж стосується експедиції на Еверест, то загалом вона зайняла 30 днів, більша частина з яких пішла на акліматизацію та адаптацію організму до умов розрідженого повітря. Тоді як безпосередній перехід від базового табору (Base Camp) до безпосередньої вершини Евересту тривав близько п'яти діб.

Як розповіла журналістам рекордсменка, інтерес до гір у неї з’явився вже в дорослому віці – спершу як бажання випробувати себе та вийти за межі звичного.

«Гори мене довго не приймали, але ще у свої 14 років я роздрукувала картинку Евересту і повісила біля комп’ютера – просто як мрію. Мама казала, що іноді варто ставити перед собою цілі, які здаються недосяжними. Я не думала, що зможу туди колись потрапити. Але мрії здійснюються, навіть найамбітніші, якщо послідовно йти до них крок за кроком», – розповіла альпіністка.

Разом із рекордом Ганни Яцини Книга рекордів України зафіксувала ще одне досягнення. В один день на вершину Евересту піднялися семеро українських альпіністів, що стало найбільш масовим одночасним сходженням українців на найвищу гору світу. Це досягнення також офіційно внесене до реєстру національних рекордів.

25-річна Ганна Яцина стала наймолодшою українкою, яка підкорила Еверест
25-річна Ганна Яцина стала наймолодшою українкою, яка підкорила Еверест
фото: @hannayatsyna

Рекорд офіційно зареєстрували та внесли до Книги рекордів України. Цим досягненням українка не лише вписала своє ім'я в історію вітчизняного альпінізму, а й вкотре продемонструвала світові стійкість, незламність і високий потенціал української молоді, яка продовжує заявляти про себе на міжнародній арені навіть у надскладних екстремальних умовах.

Перші українці на Евересті

Підкорення Евересту українськими альпіністами має вже понад чотири десятиліття історії. Першими українцями, які досягли вершини світу, стали Сергій Бершов із Харківщини та Михайло Туркевич із Донеччини. 4 травня 1982 року вони зійшли на Еверест у складі першої радянської гімалайської експедиції, що стала знаковою подією в історії альпінізму. Саме їхній успіх відкрив сторінку українських сходжень на найвищу вершину планети.

Серед жінок першою українкою, якій вдалося підкорити Еверест, стала уродженка Мукачева Ірина Галай. Вона досягла вершини 20 травня 2016 року, увійшовши в історію українського альпінізму як перша представниця України на найвищій точці світу. Після цього Галай неодноразово брала участь у міжнародних висотних експедиціях і стала однією з найвідоміших українських альпіністок.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила найуспішніший Вімблдон у кар'єрі, увійшовши до трійки лідерок турніру за кількістю переможних ударів на виліт. Після виходу до півфіналу українська тенісистка також оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11-те місце.

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Теги: українці рекорд Еверест

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