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США затвердили законопроєкти, спрямовані на фінансовий тиск на Іран

Наталія Порощук
glavcom.ua
США затвердили законопроєкти, спрямовані на фінансовий тиск на Іран
фото з відкритих джерел

Серед законопроєктів є про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання

Палата представників Конгресу США затвердила низку законопроєктів, які спрямовані на фінансовий тиск на Іран. Їх ухвалили у відповідь на ракетну атаку по Ізраїлю. Про це повідомляє The Hill.

Видання пише, що три окремі законопроєкти були представлені на розгляд у понеділок під час призупинення дії регламенту, пришвидшеного процесу, який вимагає підтримки двох третин голосів для ухвалення, що дозволяє негайно проводити голосування.

Законопроєкти в основному спрямовані на накладення фінансових санкцій на Іран і тих, хто його підтримує, і мережі його довірених осіб.

The Hill зазначає, що серед законопроєктів є про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання. Законодавство, спрямоване на те, щоб зірвати закупівлю Китаєм іранської нафти і нафтопродуктів, а також спроба відрізати іранський уряд від використання американської фінансової системи.

Проголосовані документи, переважно не викликають суперечок і користуються підтримкою більшості демократів, при тому, що більшість у Палаті представників мають республіканці.

Конгресмен-демократ Бред Шнайдер підтримав законопроєкт H.R. 6408, що скасовує податкові пільги для організацій, що підтримують тероризм. Він є автором документа спільно з республіканцем Девідом Кустоффом.

Натомість Шнайдер звернувся до республіканців з проханням винести на голосування додатковий закон про національну безпеку.

«Я ще раз хочу подякувати моєму колезі, депутату Кустоффу, за його партнерство і роботу над цим законом ... і я закликаю всіх моїх колег не тільки підтримати цей закон, але і, як ми вже говорили, підтримати необхідне фінансування безпеки, яке надійшло від Сенату», – зазначив Бред Шнайдер.

Нагадаємо, що Іран в ніч на 14 квітня здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля-земля» і 36 крилатих ракет.

До слова, Білий дім буде проти законопроєкту про фінансування безпеки Ізраїлю, якщо до нього не внесуть прохання президента Джо Байдена про спільну допомогу Тайваню й Україні. 

Також спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

Майк Джонсон під час закритої конференції Палати Республіканської партії у понеділок, 15 квітня, оприлюднив свій план передачі іноземної допомоги через Палату представників. Це сталося після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо даної теми.

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Теги: фінанси Іран законопроєкт Сенат США США

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