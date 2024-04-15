Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю

Збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю

Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є», – сказав президент.

Байден наголосив, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

«Партнерство між Іраком та Сполученими Штатами має вирішальне значення», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.

До слова, іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.