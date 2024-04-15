Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю
Байден відреагував на масовий удар по Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю

Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є», – сказав президент.

Байден наголосив, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

«Партнерство між Іраком та Сполученими Штатами має вирішальне значення», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.

До слова, іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Читайте також: Стратегія безпеки: Чому Ізраїль має кращий захист від «шахедів», ніж Україна?
Теги: Джозеф Байден США президент Ізраїль Іран обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль відповів на обстріли, атакувавши об'єкт у Лівані
Ізраїль вдарив по великому об'єкту з виробництва зброї в Лівані
Вчора, 15:09
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зробив заяву щодо Ізраїля
США можуть змінити свою політику щодо Ізраїля – CNN
4 квiтня, 23:53
Вольфганг Хагарті, колишній морський піхотинець з Каліфорнії гуляє Хрещатиком
Колишній морпіх США пояснив, чому приєднався до боротьби за Україну (відео)
4 квiтня, 21:21
Буданов: «Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри»
Розвідка попередила, якими ракетами РФ може атакувати Україну найближчим часом
31 березня, 13:59
Сельчук Байрактар може балотуватися на пост президента, якщо Ердоган його попросить
ЗМІ назвали ймовірного наступника Ердогана
31 березня, 05:19
Зеленський пояснив, що від допомоги США залежать можливості України на полі бою
Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США
29 березня, 22:59
Лідери Японії та США укладуть важливу угоду уже у квітні
Це станеться вперше за 60 років: США та Японія оновлюють важливий оборонний договір
25 березня, 10:44
Законопроєкт про фінансування уряду США підтримали 74 сенатори
Сенат США ухвалив бюджетний пакет для уникнення шатдауну
23 березня, 10:53
В Україні була оголошена повітряна тривога
По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога
21 березня, 03:23

Політика

Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю
Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю
Ірак збирається страчувати людей за одностатеві стосунки
Ірак збирається страчувати людей за одностатеві стосунки
У США почався суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки
У США почався суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки
Чи збиватимуть країни ЄС російські ракети: відповідь Єврокомісії
Чи збиватимуть країни ЄС російські ракети: відповідь Єврокомісії
Британія повідомила, чому не допомагає Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі
Британія повідомила, чому не допомагає Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі
РФ створила схему для вербування мігрантів на війну в Україні – британська розвідка
РФ створила схему для вербування мігрантів на війну в Україні – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
22K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
17K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
12K
Українські біженці залишаться без готівки? Яке рішення ухвалив уряд Німеччини
12K
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
11K
Велика Британія висунула нову вимогу для родин мігрантів

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Сьогодні, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua