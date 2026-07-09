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«Тоттенгем» після рекордних трансферів відпустив оборонця в чемпіонат Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Тоттенгем» після рекордних трансферів відпустив оборонця в чемпіонат Італії
Раду Дрегушин повернувся до Серії A
фото: Profimedia

Роберто Де Дзербі продовжив перебудову складу «шпор»

Італійська «Фіорентина» підписала центрбека Раду Дрегушина з лондонського «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Фіалки» орендували оборонця на прийдешній сезон. Угода коштувала флорентійцям 1,5 млн євро. У договорі сторони також передбачили опцію викупу румуна, що стане обов'язковою при виконанні певних умов.

Дрегушин приєднався до «Тоттенгема» влітку 2023 року. Проте, стати основним у британській столиці він не зумів. Наразі найкращі роки кар'єри румунський центрбек провів саме в Італії, де захищав кольори «Дженоа», «Салернітани», генуезької «Сампдорії» та туринського «Ювентуса».

У минулому сезоні Дрегушин зіграв лише 11 поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями оборонець не відзначився. Його контракт зі «шпорами» розрахований до літа 2030 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: Раду Драґусін ФК Тоттенхем Готспур ФК «Фіорентина» Серія А Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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