Збірна України з баскетболу поступилася «Аризоні Вайлдкетс» у товариській грі

23 серпня українська збірна зіграє наступний контрольний матч, в якому протистоятиме збірній Латвії

Чоловіча збірна України зіграла перший контрольний матч в рамках підготовки до матчі другого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У литовському Кедайняй українці поступились американській університетській команді «Аризона Вайлдкетс» 85:107.

Варто відзначити, що діями команди керував Сергій Гладир (Айнарс Багатскіс приєднається до збірної після цього матчу), також не грали Святослав Михайлюк та Макс Шульга.

З перших хвилин, поки наші хлопці входили у гру, «Аризона Вайлдкетс» заробила собі перевагу 18:6. Надалі українці вирівняли гру, але все одно саме американська команда контролювала хід поєдинку.

Граючи швидше, агресивніше, виграючи регулярно боротьбу під кошиком і часто влучаючи важкі кидки, в тому числі з-за дуги, «Аризона Вайлдкетс» утримувала двохзначну перевагу. При цьому у України також були гарні моменти і за першу половину наша команда набрала 44 очки, але й пропустила 61.

Після великої перерви гра не змінилась, навіть коли тренери активніше почали застосовувати ротацію – «Аризона Вайлдкетс» в підсумку набрала більше 100 очок, у нашої ж команди ігровий час отримали всі 14 гравців.

Далі 23 серпня українська збірна зіграє другий контрольний матч, в якому протистоятиме збірній Латвії. Гра відбудеться Xiaomi Arena о 19:00.

Контрольний матч. Литва, Kėdainiai Arena

Україна – «Аризона Вайлдкетс» 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)

Україна: Ковляр 16, Ткаченко 16, Бобров 9 + 6 підбирань, Кобзистий 6, Скапінцев 3 – старт; Кличко 8, Войналович 8, Ковальов 5, Лукашов 4 + 5 передач, Шеліст 4, Новицький 3, Тиртишник 2, Сушкін 1 + 4 передачі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.