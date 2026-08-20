Збірна України з баскетболу поступилася «Аризоні Вайлдкетс» у товариській грі
23 серпня українська збірна зіграє наступний контрольний матч, в якому протистоятиме збірній Латвії
Чоловіча збірна України зіграла перший контрольний матч в рамках підготовки до матчі другого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У литовському Кедайняй українці поступились американській університетській команді «Аризона Вайлдкетс» 85:107.
Варто відзначити, що діями команди керував Сергій Гладир (Айнарс Багатскіс приєднається до збірної після цього матчу), також не грали Святослав Михайлюк та Макс Шульга.
З перших хвилин, поки наші хлопці входили у гру, «Аризона Вайлдкетс» заробила собі перевагу 18:6. Надалі українці вирівняли гру, але все одно саме американська команда контролювала хід поєдинку.
Граючи швидше, агресивніше, виграючи регулярно боротьбу під кошиком і часто влучаючи важкі кидки, в тому числі з-за дуги, «Аризона Вайлдкетс» утримувала двохзначну перевагу. При цьому у України також були гарні моменти і за першу половину наша команда набрала 44 очки, але й пропустила 61.
Після великої перерви гра не змінилась, навіть коли тренери активніше почали застосовувати ротацію – «Аризона Вайлдкетс» в підсумку набрала більше 100 очок, у нашої ж команди ігровий час отримали всі 14 гравців.
Далі 23 серпня українська збірна зіграє другий контрольний матч, в якому протистоятиме збірній Латвії. Гра відбудеться Xiaomi Arena о 19:00.
Контрольний матч. Литва, Kėdainiai Arena
Україна – «Аризона Вайлдкетс» 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)
- Україна: Ковляр 16, Ткаченко 16, Бобров 9 + 6 підбирань, Кобзистий 6, Скапінцев 3 – старт; Кличко 8, Войналович 8, Ковальов 5, Лукашов 4 + 5 передач, Шеліст 4, Новицький 3, Тиртишник 2, Сушкін 1 + 4 передачі.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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