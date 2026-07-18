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У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув
Водій BMW збив велосипедистів, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA
фото: Національна поліція України

ДТП трапилося на Бориспільському шосе

У Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

ДТП сталася сьогодні близько 15:30 години на Бориспільському шосе.

У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув фото 1

За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.

Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці події. Його 44-річний батько госпіталізований.

У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув фото 2

Як виявилося, водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 0,32 проміле. Наразі вирішується питання щодо оголошення водію про підозру.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще троє людей дістали травми. 

До слова, 15 липня у Києві під час комендантської години водій, який проігнорував вимогу про зупинку, збив військовослужбовця на блокпосту та, тікаючи від поліції, пошкодив кілька службових автомобілів. Після переслідування його затримали, а внаслідок інциденту травм зазнали військовий і двоє патрульних.

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Теги: батько велосипедист водій смерть дороги ДТП

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