У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув

Водій BMW збив велосипедистів, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA

ДТП трапилося на Бориспільському шосе

У Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

ДТП сталася сьогодні близько 15:30 години на Бориспільському шосе.

За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.

Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці події. Його 44-річний батько госпіталізований.

Як виявилося, водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 0,32 проміле. Наразі вирішується питання щодо оголошення водію про підозру.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще троє людей дістали травми.

До слова, 15 липня у Києві під час комендантської години водій, який проігнорував вимогу про зупинку, збив військовослужбовця на блокпосту та, тікаючи від поліції, пошкодив кілька службових автомобілів. Після переслідування його затримали, а внаслідок інциденту травм зазнали військовий і двоє патрульних.