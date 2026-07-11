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«Ніколи не зупиняйтеся». 100-річна американка назвала три секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Енн Марі Карузо з донькою Шейлою Марі Карузо-Ротфусс відвідують сімейний центр Eastside Family
фото: Today.com.

Одним із секретів довголіття Енн Марі Карузо є віра 

Енн Марі Карузо відзначила своє 100-річчя. Жінка розповіла, які три секрети довголіття допомагають їй підтримувати своє здоров’я та залишатися активною. Про це пише «Главком» із посиланням на Today.com.

Вдячність та здорове харчування

Енн Марі Карузо у 2020 році
Енн Марі Карузо у 2020 році
фото: Today.com

Американка Енн Марі Карузо народилася в місті Маттідейл (штат Нью-Йорк). Вона зростала в римо-католицькій родині та має польське коріння. Карузо провела своє дитинство на фермі, тож її раціон завжди складався з органічних продуктів та домашніх страв її мами.

У дитинстві перед школою жінка збирала яйця, доїла корову, а овочі та фрукти продавала сусідам. «Я обожнювала ферму. Вона була прекрасною, це було чудове життя», – розповіла американка.

Енн Марі Карузо зізнається, що щаслива, маючи змогу прожити новий день. Саме ця вдячність є одним із секретів її довголіття. «Добре просто бути живою. Прокидаєшся, бачиш сонце і все інше», – зазначила вона. Також щовечора жінка звертається до Бога. «Я дякую Богові за гарний день, який Він мені подарував».

Фізична активність та задоволення від життя

Ще одним секретом довголіття Карузо є те, що вона займається та робить те, що любить і приносить їй задоволення. «Я дякую Богові за те, що можу прокинутися вранці й робити те, що хочу», – сказала пенсіонерка.

Довгожителька часто відвідує спільноту YMCA, де спілкується з людьми. «Мені подобаються люди там. Вони дуже, дуже хороші». Також вона займається різними активностями в центрі, що приносить їй задоволення. «Я люблю ходити. Це дуже, дуже хороша фізична активність», – зізнається вона.

Тож 100-річна жінка радить завжди бути активними та спілкуватися з людьми. «Ніколи не зупиняйтеся, просто продовжуйте рухатися. Це водночас і складно, і просто», – зауважила Карузо.

За словами доньки жінки, Шейли Марі Карузо-Ротфусс, її мати – «прекрасна та любляча людина».

Тренування мозку

Енн Марі Карузо з родиною
Енн Марі Карузо з родиною
фото: Today.com

100-річна довгожителька продовжує бути активною попри вік та займається різними активностями, які підтримують роботу її мозку. Зокрема, вона полюбляє слухати музику та в’язати.

Енн Марі Карузо нещодавно відзначила свій день народження в сімейному центрі Eastside Family в штаті Нью-Йорк. На свято ювілею завітали майже 50 людей, серед них рідні та друзі довгожительки. «Я була в захваті. Це було неймовірно, я зовсім цього не очікувала», – поідлилася вона.

Енн Марі Карузо була моделлю в Нью-Йорку у віці 18 років. У родині досі зберігаються ювелірні вироби та світлини з її фотосесій
Енн Марі Карузо була моделлю в Нью-Йорку у віці 18 років. У родині досі зберігаються ювелірні вироби та світлини з її фотосесій
фото: Today.com

Енн Марі Карузо протягом життя працювала за різними професіями. Після переїзду до Нью-Йорка в 17 років вона майже п’ять років працювала моделлю, згодом продавала капелюшки в магазині. Саме там у 1947 році познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, ветераном Другої світової війни Френком Карузо, з яким прожила в шлюбі 43 роки. Пізніше близько десяти років працювала помічницею медсестри в лікарні.

Нагадаємо, рівнянин розповів, у чому криється секрет його довголіття. Іванові Дворжаку з Рівненщини виповнилося 100 років. Попри поважний вік чоловік досі керує автівкою. Самотужки порається на городі та щоранку робить зарядку.

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Теги: спорт США їжа релігія поради довголіття

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