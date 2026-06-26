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Adidas представив колекцію надувного одягу з кондиціонером (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Adidas випустив лінійку одягу з вентиляційною системою
фото: highsnobiety.com

Колекція Adidas передбачає систему охолодження для спортсменів

Бренд спортивного одягу Adidas представив нову колекцію спільно з дизайнером Ріком Оуенсом. Головною деталлю цієї колаборації став надувний одяг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Highsnobiety.

Нова колекція Adidas буде представлена на чоловічому показі Rick Owens Spring 2027 у Парижі. Вона уособлює незвичний дизайн, а саме надувні куртки та шорти з вбудованими вентиляторами.

Цей одяг змінює свою форму лише після активації вентиляторів, які також працюють як кондиціонери, охолоджуючи тіло. Завдяки цьому речі наповнюються повітрям та стають об’ємними. Таку куртку та шорти пропонують спортсменам для змагань, щоб, наприклад, охолодитися перед стартом забігу чи іншого заняття.

Adidas представив колекцію надувного одягу з кондиціонером (фото) фото 1
фото: highsnobiety.com

Нова колекція Adidas містить чорні та білі кольори та спортивний стиль, притаманний бренду. Проте головною особливістю є вентиляційна система – технологія Climacool, яка забезпечує циркуляцію повітря та надуває куртку й шорти.

Adidas представив колекцію надувного одягу з кондиціонером (фото) фото 2
фото: highsnobiety.com

Climacool – технологія Adidas, що покращує вентиляцію та допомагає зберігати відчуття прохолоди. У новій колаборації вона стала не лише функціональним рішенням, а й частиною дизайну. До слова, колекція стала першою спільною лінійкою одягу Rick Owens та Adidas після багаторічної перерви у співпраці.

Нагадаємо, влада Мексики звинуватила німецьку компанію Adidas у плагіаті через дизайн нового взуття і заявила, що добиватиметься компенсації. Американський дизайнер одягу Віллі Чаваррія в суботу, 9 серпня, вибачився у зв'язку з назвою та дизайном сандаль Oaxaca Slip-Ons, створених ним для німецької компанії Adidas.

До слова, саксонський модний бренд Louis Vuitton представив новий розкішний аксесуар – Lobster Wearable Wallet. Як зазначає бренд, ц не просто гаманець, а справжній арт-об’єкт зі шкіри та канви, який добре підійде тим, хто любить нестандартні та яскраві речі. 

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Теги: спорт мода стиль одяг

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