Два клуби полюють на Гаррі Кейна: майбутнє форварда залежить від перемовин із «Баварією»

Нападник мюнхенської «Баварії» почав обговорення умов свого контракту

Нападник і капітан збірної Англії Гаррі Кейн розпочав офіційні переговори з мюнхенською «Баварією» щодо продовження контракту, який розрахований до літа 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на talkSport.

Плани Кейна

Сам Гаррі Кейн пріоритетно налаштований залишитися в Німеччині. Англієць хоче підписати новий трирічний контракт, який може продовжити його перебування в Мюнхені до 2029 або 2030 року. До того ж, футболіст неодноразово давав зрозуміти, що задоволений своїм становищем у клубі.

Після завершення Чемпіонату світу та відпустки Гаррі Кейн підтвердив, що готовий перейти до конкретних переговорів із керівництвом «Баварії». За словами нападника, наразі між сторонами немає напруження, а ситуація залишається спокійною. Для мюнхенського клубу збереження Кейна є одним із головних пріоритетів. Англієць швидко став центральною фігурою атаки команди та продовжує демонструвати результативність, яка робить його одним із найцінніших нападників Європи навіть у 33-річному віці.

Вичікування з боку інших команд

Проте «Баварія» може зіткнутися з конкуренцією. Наприклад, за розвитком переговорів уважно стежить «Барселона», яка розглядає Кейна як потенційне підсилення атакувальної лінії. Каталонці особливо зацікавлені в англійцеві на тлі складнощів із реалізацією головної трансферної цілі – нападника Хуліана Альвареса з мадридського «Атлетіко». Якщо домовитися щодо аргентинця не вдасться, Гаррі Кейн може стати одним із головних варіантів для «блаугранас».

Ще одним претендентом є саудівський «Аль-Хіляль». Клуб активізував спроби переконати англійця переїхати до Саудівської Аравії. За інформацією інсайдерів, технічний директор команди Саймон Френсіс цими вихідними провів зустріч із братом та агентом Гаррі Кейна – Чарлі Кейном. Однак, попри фінансові можливості саудівського гранда, сам футболіст наразі не розглядає цей варіант як пріоритетний. Сам Кейн хоче продовжувати виступати на найвищому європейському рівні, а тому продовження кар'єри в «Баварії» залишається для нього найбільш бажаним сценарієм.

Нагадаємо, що минулого сезону нападник «Баварії» Гаррі Кейн став четвертим футболістом з топ-5 ліг Європи, який зумів забити 60 голів за сезон.