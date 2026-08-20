Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Два клуби полюють на Гаррі Кейна: майбутнє форварда залежить від перемовин із «Баварією»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Два клуби полюють на Гаррі Кейна: майбутнє форварда залежить від перемовин із «Баварією»
Наразі Гаррі Кейн більш ніж задоволений своїм становищем у «Баварії»
фото: PA Media

Нападник мюнхенської «Баварії» почав обговорення умов свого контракту 

Нападник і капітан збірної Англії Гаррі Кейн розпочав офіційні переговори з мюнхенською «Баварією» щодо продовження контракту, який розрахований до літа 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на talkSport.

Плани Кейна

Сам Гаррі Кейн пріоритетно налаштований залишитися в Німеччині. Англієць хоче підписати новий трирічний контракт, який може продовжити його перебування в Мюнхені до 2029 або 2030 року. До того ж, футболіст неодноразово давав зрозуміти, що задоволений своїм становищем у клубі.

Після завершення Чемпіонату світу та відпустки Гаррі Кейн підтвердив, що готовий перейти до конкретних переговорів із керівництвом «Баварії». За словами нападника, наразі між сторонами немає напруження, а ситуація залишається спокійною. Для мюнхенського клубу збереження Кейна є одним із головних пріоритетів. Англієць швидко став центральною фігурою атаки команди та продовжує демонструвати результативність, яка робить його одним із найцінніших нападників Європи навіть у 33-річному віці.

Вичікування з боку інших команд

Проте «Баварія» може зіткнутися з конкуренцією. Наприклад, за розвитком переговорів уважно стежить «Барселона», яка розглядає Кейна як потенційне підсилення атакувальної лінії. Каталонці особливо зацікавлені в англійцеві на тлі складнощів із реалізацією головної трансферної цілі – нападника Хуліана Альвареса з мадридського «Атлетіко». Якщо домовитися щодо аргентинця не вдасться, Гаррі Кейн може стати одним із головних варіантів для «блаугранас».

Ще одним претендентом є саудівський «Аль-Хіляль». Клуб активізував спроби переконати англійця переїхати до Саудівської Аравії. За інформацією інсайдерів, технічний директор команди Саймон Френсіс цими вихідними провів зустріч із братом та агентом Гаррі Кейна – Чарлі Кейном. Однак, попри фінансові можливості саудівського гранда, сам футболіст наразі не розглядає цей варіант як пріоритетний. Сам Кейн хоче продовжувати виступати на найвищому європейському рівні, а тому продовження кар'єри в «Баварії» залишається для нього найбільш бажаним сценарієм.

Нагадаємо, що минулого сезону нападник «Баварії» Гаррі Кейн став четвертим футболістом з топ-5 ліг Європи, який зумів забити 60 голів за сезон.

Теги: Гаррі Кейн НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мусіала (другий праворуч) з'явився на полі на 61 хвилині, але вже на 69 хвилині йому стало погано
Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час товариського матчу «Баварії»
18 серпня, 21:47
Ванат: Я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше
Ванат відмовився виходити на поле? З'явився коментар українського нападника «Жирони»
17 серпня, 13:56
Суперники розіграють Суперкубок Європи
ПСЖ – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч Суперкубка УЄФА Реклама
12 серпня, 09:50
Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри
Мессі тягне до суду ЗМІ, які порушили право на приватність під час похорону батька
10 серпня, 12:02
Анхель Торрес загубився в столиці України
«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії
9 серпня, 15:58
Родрі отримав альтернативний варіант на батьківщині
«Барселона» зібралася перехопити в «Реала» героя Чемпіонату світу 2026 – ЗМІ
6 серпня, 18:59
Житомиряни вже розпочали сезон на євроарені
«Чорноморець» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 1 туру УПЛ Реклама
1 серпня, 16:00
Кріштіану Роналду в матчі ЧС-2026 проти Хорватії
Роналду зніметься в новому британському серіалі
28 липня, 15:39
Єдиним нападником у символічній збірній розчарувань став Неймар із Бразилії
ESPN представив збірну розчарувань Чемпіонату світу з футболу
21 липня, 09:16

Новини

Два клуби полюють на Гаррі Кейна: майбутнє форварда залежить від перемовин із «Баварією»
Два клуби полюють на Гаррі Кейна: майбутнє форварда залежить від перемовин із «Баварією»
Фанати «Вест Гема» потрапили під критику через суперечливу кричалку про ексгравця «Шахтаря»
Фанати «Вест Гема» потрапили під критику через суперечливу кричалку про ексгравця «Шахтаря»
Президент «Динамо» Тирана засипав футболістів грошима після виходу до плейоф Ліги конференцій
Президент «Динамо» Тирана засипав футболістів грошима після виходу до плейоф Ліги конференцій
Марта Костюк розгромила прихильницю Путіна на турнірі у Цинциннаті
Марта Костюк розгромила прихильницю Путіна на турнірі у Цинциннаті
59-річний Міура забив два голи у матчі Кубка Японії з футболу
59-річний Міура забив два голи у матчі Кубка Японії з футболу
Російським веслувальникам загрожує пропуск Чемпіонату світу через відсутність віз
Російським веслувальникам загрожує пропуск Чемпіонату світу через відсутність віз

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
80K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
74K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
18 серпня, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
18 серпня, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
18 серпня, 17:42

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua