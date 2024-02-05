Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста

Восени минулого року Рада Міжнародної федерації лижних перегонів та сноуборду продовжила санкції щодо російських спортсменів

Президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе відповіла меру норвезького Тронхейму Кенту Рануму, який виступив проти допуску росіян до чемпіонату світу 2025 року. Її слова наводить «Спорт-Експрес».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова федерації відреагувала на ініціативу мера словами: «Плевать я на него хотела!».

Раніше норвезький мер Кент Ранум виступив проти участі росіян у турнірі, зокрема у нейтральному статусі. Він заявив, що вітчизняним спортсменам не радітимуть у Тронхеймі на чемпіонаті світу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

25 жовтня 2023 року Рада Міжнародної федерації лижних перегонів та сноуборду продовжила санкції щодо російських спортсменів. Вперше обмеження на виступ росіян на міжнародних лижних турнірах було накладено у березні 2022 року.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила чотирьох стрибунів на батуті з російським паспортом до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Стало відомо, що Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади.

Федерація заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях ще з березня 2022 року