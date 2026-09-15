Кравченко показав другу частину «плівок»: Кривоносу закидають земельну схему на $72 тис.

За версією слідства, у 2014 році землю намагалися оформити через підставну особу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив другу частину матеріалів, у яких розповідає про справу, пов’язану з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семеном Кривоносом. За версією слідства, у 2014 році Кривонос та інші фігуранти нібито могли бути причетні до схеми з відведення земельної ділянки за неправомірну вигоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексгенпрокурора.

Кравченко стверджує, що йдеться про земельну ділянку площею 0,25 га у селі Тарасівка Обухівського району Київської області. За даними, які він озвучив, у заявника нібито вимагали $72 тис. за її отримання.

Спочатку, за версією слідства, сума неправомірної вигоди становила $120 тис. Заявник після цього звернувся до правоохоронців та почав діяти під їхнім контролем.

Як стверджує Кравченко, до схеми нібито були залучені тодішній начальник реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Семен Кривонос, голова Старобезрадичівської сільської ради Петро Горбаченко та кілька інших осіб.

За версією слідства, землю планували спочатку безоплатно оформити на іншу людину, а потім перепродати заявнику. Посередник мав забезпечувати комунікацію між заявником та іншими учасниками схеми.

У травні 2014 року, за словами Кравченка, заявнику повідомили, що землю передадуть іншій особі – Віталію Оверченку. Після цього сільська рада ухвалила рішення про передачу ділянки йому у власність.

30 вересня право власності на землю, за даними слідства, зареєстрували за Оверченком. Надалі він видав довіреність Дмитру Шнайдеру, який мав займатися подальшим відчуженням ділянки на користь заявника.

Окремо Кравченко розповів про можливе заниження вартості землі. За його словами, 28 жовтня 2014 року Кривонос нібито доручив Шнайдеру знайти оцінювача, який погодиться скласти звіт із меншою ринковою вартістю ділянки.

У результаті 30 жовтня оцінювач Сергій Рябокінь визначив вартість землі у 149 896,25 грн, хоча її ринкову вартість, за даними слідства, оцінювали у 345 тис. грн.

Оформлення угоди мало відбутися 31 жовтня 2014 року в нотаріальній конторі. За версією слідства, сторони вже розпочали оформлення документів та підготовку до передачі коштів, однак угода зрештою не відбулася.

Кравченко також заявив, що того дня Кривонос зустрічався із заступником прокурора Обухівського району Олексієм Павлушком. Після цієї зустрічі, за словами генпрокурора, Кривонос припинив спілкування зі своїми можливими спільниками.

У матеріалах, оприлюднених Кравченком, Кривоносу закидають прохання надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення дій із використанням службового становища, а також організацію складання та видачі завідомо підробленого офіційного документа.

Кравченко також стверджує, що ці обставини були предметом розгляду конкурсної комісії, яка у 2023 році обирала директора НАБУ. Попри це, Кривоноса рекомендували до призначення на посаду.

Водночас наведені Кравченком обставини є твердженнями сторони обвинувачення. Вина Кривоноса у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень має бути доведена в суді.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.