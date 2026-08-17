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Олімпійський чемпіон з Угорщини заявив, що готовий приїхати змагатися до Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олімпійський чемпіон з Угорщини заявив, що готовий приїхати змагатися до Росії
На Чемпіонаті Європи на короткій воді 2021 року, який проходив у Казані, Кош завоював бронзову нагороду

Хуберт Кош зробив скандальну заяву

Олімпійський чемпіон з плавання угорець Хуберт Кош дав коментар російським пропагандистам, у якому заявив, що готовий приїхати змагатися до Росії. Про це повідомляє «Главком».

Раніше президент Європейської федерації плавання Антоніу Сілва повідомляв, що російська Казань може претендувати на проведення континентальної першості у 2028 році.

На Чемпіонаті Європи на короткій воді 2021 року, який проходив у Казані, Кош завоював бронзову нагороду на дистанції 400 метрів комплексом.

«Так, мені тоді сподобалися умови. Це було перше місце, де я виграв золоту медаль не в юніорах, а на дорослому рівні. Тому так, було б чудово повернутися туди. Зрозуміло, що непростий розклад. Це має бути після Олімпіади, це поки що дуже далеко в майбутньому», – сказав Кош.

Олімпіада 2028 року пройде у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня.

Нагадаємо, українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов виступили у фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Шеремет вийшов до фіналу з найкращим результатом у півфіналах – 21.38 секунди. Цей час дозволив українцю повторити рекорд України.

У фіналі Шеремет оновив національний рекорд. Він подолав 50 метрів за 21.13 секунди та став чемпіоном Європи. Бухов фінішував п'ятим із результатом 21.58 секунди.

Теги: плавання спорт

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