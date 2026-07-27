Збірна України з академічного веслування назвала склад на Чемпіонат Європи 2026
Євро-2026 стартує в італійському Варезе 31 липня
Збірна України з академічного веслування визначилася зі складом команди на Чемпіонат Європи у італійському Варезе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.
У складі збірної України на Чемпіонат Європи 2026 35 веслувальників у дев'яти екіпажах: сім у відкритій категорії й ще два – у паравеслуванні.
Склад збірної України на Євро-2026 з академічного веслування:
Чоловіки
- Парні одиночки: Микола Мазур
- Парні одиночки, легка вага: Ігор Хмара
- Парні двійки: Микола Калашник, Станіслав Ковальов
- Четвірки: Максим Семенов, Олег Кравченко, Максим Боклаженко, Олексій Селіванов
- Парні четвірки: Артем Верестюк, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Іван Довгодько
- Вісімка: Олександр Харченко, Андрій Качанов, Богдан Рудя, Максим Тіщенко, Олександр Лугеря, Богдан Якобчук, Олександр Іванов, Євген Бурим
Жінки
- Парні одиночки: Катерина Дудченко
- Парні двійки, легка вага: Алла Дмитришин, Ольга Щербина
- Парні двійки: Діана Серебрянська, Євгенія Довгодько
- Парні двійки: Іван Довгодько, Євгенія Довгодько
Євро-2026 відбудеться у італійському Варезе з 31 липня по 2 серпня. Під час континентальної першості учасники розіграють 23 комплекти нагород: 18 у відкритій категорії та 5 у паравеслуванні.
У 2025 році збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи з чотирма нагородами, з яких одна золота, дві срібні та одна бронзова. За цим показником «синьо-жовті» посіли п'яте місце в медальному заліку.
Найкращий результат на континентальній першості Україна продемонструвала у 2008 та 2009 роках, посівши другу сходинку в медальному заліку.
Нагадаємо, чоловіча четвірка парна у складі Олександра Баглая, Юрія Іванова, Артема Верестюка та Івана Довгодька виборола бронзову медаль на другому етапі Кубка світу, що проходив у болгарському Пловдиві.
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