Збірна України з академічного веслування назвала склад на Чемпіонат Європи 2026

Ігор Хмара один з претендентів на медалі Євро-2026

Євро-2026 стартує в італійському Варезе 31 липня

Збірна України з академічного веслування визначилася зі складом команди на Чемпіонат Європи у італійському Варезе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.

У складі збірної України на Чемпіонат Європи 2026 35 веслувальників у дев'яти екіпажах: сім у відкритій категорії й ще два – у паравеслуванні.

Склад збірної України на Євро-2026 з академічного веслування:

Чоловіки

Парні одиночки : Микола Мазур

: Микола Мазур Парні одиночки, легка вага : Ігор Хмара

: Ігор Хмара Парні двійки : Микола Калашник, Станіслав Ковальов

: Микола Калашник, Станіслав Ковальов Четвірки : Максим Семенов, Олег Кравченко, Максим Боклаженко, Олексій Селіванов

: Максим Семенов, Олег Кравченко, Максим Боклаженко, Олексій Селіванов Парні четвірки : Артем Верестюк, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Іван Довгодько

: Артем Верестюк, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Іван Довгодько Вісімка: Олександр Харченко, Андрій Качанов, Богдан Рудя, Максим Тіщенко, Олександр Лугеря, Богдан Якобчук, Олександр Іванов, Євген Бурим

Жінки

Парні одиночки : Катерина Дудченко

: Катерина Дудченко Парні двійки, легка вага : Алла Дмитришин, Ольга Щербина

: Алла Дмитришин, Ольга Щербина Парні двійки : Діана Серебрянська, Євгенія Довгодько

: Діана Серебрянська, Євгенія Довгодько Парні двійки: Іван Довгодько, Євгенія Довгодько

Євро-2026 відбудеться у італійському Варезе з 31 липня по 2 серпня. Під час континентальної першості учасники розіграють 23 комплекти нагород: 18 у відкритій категорії та 5 у паравеслуванні.

У 2025 році збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи з чотирма нагородами, з яких одна золота, дві срібні та одна бронзова. За цим показником «синьо-жовті» посіли п'яте місце в медальному заліку.

Найкращий результат на континентальній першості Україна продемонструвала у 2008 та 2009 роках, посівши другу сходинку в медальному заліку.

Нагадаємо, чоловіча четвірка парна у складі Олександра Баглая, Юрія Іванова, Артема Верестюка та Івана Довгодька виборола бронзову медаль на другому етапі Кубка світу, що проходив у болгарському Пловдиві.