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Онофрійчук виборола срібло в багатоборстві на Кубку світового виклику

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Онофрійчук виборола срібло в багатоборстві на Кубку світового виклику
Таїсія Онофрійчук посіла друге місце в багатоборстві на Кубку світового виклику
фото: FIG

Українська гімнастка найкраще виступила з обручем

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла срібло Кубка світового виклику в Румунії у фіналі особистого багатоборства. Про це повідомляє «Главком».

Фінал розпочався із вправ із обручем, у якому Онофрійчук показала найкращий результат з усіх предметів – третє місце (28.800 бала). Далі у вправі з м'ячем та булавами українка показала четвертий результат.

Змагання завершилися вправою зі стрічкою, де Онофрійчук стала п'ятою, однак загального результату вистачило, щоб здобути срібло у багатоборстві. Українка обійшла бронзову призерку Тахміну Ікромову з Узбекистану на 0.550 бала. Золото здобула німкеня Дар'я Варфоломєєв, яка майже на п'ять балів обійшла українку.

Художня гімнастика. Кубок світового виклику. Особисте багатоборство 

  1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 116.950 бала
  2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 112.000
  3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) – 111.450

Це вже шоста медаль Таїсії Онофрійчук на етапах Кубка світового виклику. Першу золоту нагороду українка здобула у 2024 році в Клуж-Напоці у вправі зі стрічкою напередодні Олімпіади. У 2025-му вона захистила цей титул, а також виграла змагання з булавами та стала срібною призеркою у вправах з м'ячем і в багатоборстві.

У неділю, 28 червня, Онофрійчук змагатиметься за медалі в усіх чотирьох окремих фіналах.

Нагадаємо, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповіла, чи змінюватиме свою програму перед Чемпіонатом світу 2026 року.

«На Чемпіонаті світу виступатиму з тією ж програмою, що і на нещодавній європейській першості. Однак деякі елементи все ж будемо ускладнювати, щоб бути конкурентоспроможною у боротьбі за медалі. Завдання на чемпіонат найамбітніші, тому будемо працювати над складністю. Щодо нової програми, то її готуємо вже на наступний передолімпійський рік», – розповіла Онофрійчук.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде з 12 по 16 серпня 2026 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) на арені Festhalle Frankfurt.

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Теги: художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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