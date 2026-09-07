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Олег Лужний очолив збірну України U-19 з футболу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олег Лужний очолив збірну України U-19 з футболу
Олег Лужний повернувся до тренерської роботи
фото: пресслужба УАФ. Олег Лужний

Вже 24 вересня молодіжка синьо-жовтих проведе перший матч з новим тренером

Олег Лужний став новим головним тренером збірної України U-19 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

Термін угоди між сторонами залишається невідомим. Вже 24 вересня синьо-жовті стартують на товариському турнірні в Іспанї, де зіграють зі Швецією. 27 листопада відбудеться гра з Німеччиною, а 30 вересня – проти Шотландії.

А вже у листопаді збірна України U-19 продовжить шлях до Чемпіонату Європи: підопічні Лужного на другому груповому етапі зустрінуться з Ізраїлем, Італією та Румунією.

Олег Лужний був виконуючим обо'вязки головного тренера київського «Динамо», у сезоні 2012/13 працював головним тренером «Таврії».

Нагадаємо, Артем Довбик прокоментував перший гол у складі «Болоньї», який він забив у грі з «Сассуоло».

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній Україні у чотирьох матчах Ліги націй.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олег Лужний Збірна України

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