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Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca
Збірна України святкує один з забитих м'ячів у ворота Лівану
фото: Київстар ТБ

Дубль Костянтина Мітленка приніс три очки 

28 серпня збірна Україна розпочала свій шлях на чемпіонаті світу з socca. Про це повідомляє «Главком».

Суперником «синьо-жовтих» у першому турі группового етапу стала команда Лівану.

Підопічні Михайла Шевченка здобули перемогу з рахунком 2:0 завдякии дублю Костянтина Мітленка, на який суперник нічим відповісти не зумів.

У групі I, окрім України та Лівану, також знайшлось місце командам Грузії та Пакистану. Команди вже провели свою зустріч, яка завершилась перемогою грузиської збірної з рахунком 6:3.

«Жовто-синіх» чекають ще два поєдинки на груповому етапі: з Пакистаном (30 серпня о 16:00 за київським часом) та з Грузією (1 вересня о 22:00 за київським часом).

З групи виходять дві найкращі команди. Перше місце відправляється напряму у 1/8 фіналу, а та команда, яка займе другу позицію, розпочне свій шлях у плейоф з 1/16 фіналу.

Турнірна таблиця групи I після першого туру

Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca фото 1
фото: SofaScore

Чемпіонат світу 2026 з socca. Група I. 1-й тур

Україна – Ліван – 2:0

Голи: Костянтин Мітленко, 8, 32

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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