Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca

Збірна України святкує один з забитих м'ячів у ворота Лівану

Дубль Костянтина Мітленка приніс три очки

28 серпня збірна Україна розпочала свій шлях на чемпіонаті світу з socca. Про це повідомляє «Главком».

Суперником «синьо-жовтих» у першому турі группового етапу стала команда Лівану.

Підопічні Михайла Шевченка здобули перемогу з рахунком 2:0 завдякии дублю Костянтина Мітленка, на який суперник нічим відповісти не зумів.

У групі I, окрім України та Лівану, також знайшлось місце командам Грузії та Пакистану. Команди вже провели свою зустріч, яка завершилась перемогою грузиської збірної з рахунком 6:3.

«Жовто-синіх» чекають ще два поєдинки на груповому етапі: з Пакистаном (30 серпня о 16:00 за київським часом) та з Грузією (1 вересня о 22:00 за київським часом).

З групи виходять дві найкращі команди. Перше місце відправляється напряму у 1/8 фіналу, а та команда, яка займе другу позицію, розпочне свій шлях у плейоф з 1/16 фіналу.

Турнірна таблиця групи I після першого туру

фото: SofaScore

Чемпіонат світу 2026 з socca. Група I. 1-й тур

Україна – Ліван – 2:0

Голи: Костянтин Мітленко, 8, 32

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

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«Фенербахче»

«РБ Лейпциг»

АЕК

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Розклад матчів Ліги чемпіонів