Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca
Дубль Костянтина Мітленка приніс три очки
28 серпня збірна Україна розпочала свій шлях на чемпіонаті світу з socca. Про це повідомляє «Главком».
Суперником «синьо-жовтих» у першому турі группового етапу стала команда Лівану.
Підопічні Михайла Шевченка здобули перемогу з рахунком 2:0 завдякии дублю Костянтина Мітленка, на який суперник нічим відповісти не зумів.
У групі I, окрім України та Лівану, також знайшлось місце командам Грузії та Пакистану. Команди вже провели свою зустріч, яка завершилась перемогою грузиської збірної з рахунком 6:3.
«Жовто-синіх» чекають ще два поєдинки на груповому етапі: з Пакистаном (30 серпня о 16:00 за київським часом) та з Грузією (1 вересня о 22:00 за київським часом).
З групи виходять дві найкращі команди. Перше місце відправляється напряму у 1/8 фіналу, а та команда, яка займе другу позицію, розпочне свій шлях у плейоф з 1/16 фіналу.
Турнірна таблиця групи I після першого туру
Чемпіонат світу 2026 з socca. Група I. 1-й тур
Україна – Ліван – 2:0
Голи: Костянтин Мітленко, 8, 32
Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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