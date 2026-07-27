Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Туран повідомив, де «Шахтар» гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Туран повідомив, де «Шахтар» гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів
Стадіон «Брентфорда» вміщує близько 17 тисяч глядачів
Скріншот

«Гірники» обирають стадіон в одній з європейських столиць

Донецький «Шахтар» проводитиме свої номінально домашні матчі Ліги чемпіонів у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного тренера «гірників» Арду Турана.

За підсумками сезону-2025/26 «Шахтар» став чемпіоном України. «Гірники» потрапили до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки перемозі в УПЛ, а також статусу найрейтинговішого клубу серед представників асоціацій, які посідають місця нижче десятого в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Через повномасштабне вторгнення Росії «Шахтар» не може проводити домашні матчі в Україні, тож клубу необхідно було визначитися з місцем проведення номінально домашніх поєдинків. Головний тренер «гірників» Арда Туран після спарингу з туреьким клубом «Бурсаспор» поспілкувався з місцевими журналістами та розповів, де «Шахтар» планує проводити свої домашні матчі основного етапу Ліги чемпіонів. 

«Схоже, що що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА чинять на нас значний тиск. В іншому випадку грати перед уболівальниками в Бурсі, Гьозтепе та Ескішехірі завжди було чудово. Ми чекаємо на всіх і в Лондоні», – сказав Туран.

За інформаією видання The Athletic, донецький клуб вів переговори з «Челсі», «Фулгемом» та «Брентфордом» щодо оренди їхніх стадіонів. Основний етап Ліги чемпіонів 2026/27 розпочнеться 8 вересня. Жеребкування основного раунду турніру відбудеться 27 серпня.

Нагадаємо, раніше була інформація, що «Шахтар» може обрати домашньою ареною для проведення матчів Ліги чемпіонів сезону 2026/27 стадіон англійського клубу «Брентфорд». Йдеться про арену Gtech Community Stadium, яка вміщує близько 17 тисяч глядачів. Додамо, що складі «Брентфорда» грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

До слова, президент польської «Вісли» (Краків) Ярослав Крулевскі повідомив, що клуб не дозволив «Шахтарю» проводити наступного сезону домашні матчі єврокубків на своєму стадіоні.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Фулем Арда Туран ФК «Брентфорд»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Кларк завершив період роботи з шотландською збірною
Збірна-невдаха Чемпіонату світу 2026 залишилася без головного тренера
28 червня, 19:27
Рафінья ризикує більше не зіграти на Кубку світу
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
3 липня, 16:59
Златко Даліч спілкується з журналістами після поразки від Португалії
Збірна Хорватії з футболу залишилась без тренера після вильоту з Чемпіонату світу
8 липня, 16:06
Джанні Інфантіно не отримає підтримку чергового розширення чемпіонату світу з боку УЄФА
Стало відомо, хто виступає проти розширення Чемпіонату світу з футболу до 64 команд
14 липня, 13:44
Гравці «Динамо» під час серії пенальті в матчі з «Університатею Клуж»
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце посідає Україна після гри «Динамо»
17 липня, 10:29
Олександр Тимчик та його дружина Карина вже виховують сина Тимура
Гравець «Динамо» Тимчик вдруге став батьком
17 липня, 10:30
Норвегія стала одним з тріумфаторів турніру попри поразку Англії в 1/4 фіналу
Став відомий повний рейтинг Чемпіонату світу 2026
21 липня, 01:25
Ніко Пас є одним з найбільших талантів аргентинського футболу
Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу
21 липня, 23:33
Андреа Пірло є головним кандидатом на посаду тренера збірної Італії
Після відмови Гвардіоли в Італії визначились з новим тренером збірної – джерело
24 липня, 18:13

Новини

Найкращий гравець мундіалю збирається змінити клуб: стала відома сума трансферу
Найкращий гравець мундіалю збирається змінити клуб: стала відома сума трансферу
«Реал» запланував перемовини з лідером команди – ЗМІ
«Реал» запланував перемовини з лідером команди – ЗМІ
Туран повідомив, де «Шахтар» гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів
Туран повідомив, де «Шахтар» гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів
Довбик залишає «Рому» і гратиме за інший клуб італійської Серії А – джерело
Довбик залишає «Рому» і гратиме за інший клуб італійської Серії А – джерело
Замість Пірло збірну Італії очолить один із чотирьох кандидатів – ЗМІ
Замість Пірло збірну Італії очолить один із чотирьох кандидатів – ЗМІ
Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник отримав пропозицію з Катару – ЗМІ
Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник отримав пропозицію з Катару – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
131K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
130K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
114K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua