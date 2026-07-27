Туран повідомив, де «Шахтар» гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів

«Гірники» обирають стадіон в одній з європейських столиць

Донецький «Шахтар» проводитиме свої номінально домашні матчі Ліги чемпіонів у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного тренера «гірників» Арду Турана.

За підсумками сезону-2025/26 «Шахтар» став чемпіоном України. «Гірники» потрапили до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки перемозі в УПЛ, а також статусу найрейтинговішого клубу серед представників асоціацій, які посідають місця нижче десятого в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Через повномасштабне вторгнення Росії «Шахтар» не може проводити домашні матчі в Україні, тож клубу необхідно було визначитися з місцем проведення номінально домашніх поєдинків. Головний тренер «гірників» Арда Туран після спарингу з туреьким клубом «Бурсаспор» поспілкувався з місцевими журналістами та розповів, де «Шахтар» планує проводити свої домашні матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

«Схоже, що що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА чинять на нас значний тиск. В іншому випадку грати перед уболівальниками в Бурсі, Гьозтепе та Ескішехірі завжди було чудово. Ми чекаємо на всіх і в Лондоні», – сказав Туран.

За інформаією видання The Athletic, донецький клуб вів переговори з «Челсі», «Фулгемом» та «Брентфордом» щодо оренди їхніх стадіонів. Основний етап Ліги чемпіонів 2026/27 розпочнеться 8 вересня. Жеребкування основного раунду турніру відбудеться 27 серпня.

Нагадаємо, раніше була інформація, що «Шахтар» може обрати домашньою ареною для проведення матчів Ліги чемпіонів сезону 2026/27 стадіон англійського клубу «Брентфорд». Йдеться про арену Gtech Community Stadium, яка вміщує близько 17 тисяч глядачів. Додамо, що складі «Брентфорда» грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

До слова, президент польської «Вісли» (Краків) Ярослав Крулевскі повідомив, що клуб не дозволив «Шахтарю» проводити наступного сезону домашні матчі єврокубків на своєму стадіоні.