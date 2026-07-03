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«Шахтар» офіційно продовжив контракт з юним бомбардиром

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Шахтар» офіційно продовжив контракт з юним бомбардиром
Мохамаду Канте провів потужний сезон за «Шахтар» U-19
фото: ФК Шахтар

Мохамаду Канте залишається у «Шахтарі» ще на 5 років

Донецький «Шахтар» офіційно оголосив про продовження контракту з гамбійським форвардом Мохамаду Канте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубну пресслужбу.

Донецький клуб і гамбійський форвард пролонгували співпрацю на 5 років – угоду розраховано до 30 червня 2031 року.

Мохамаду Канте приєднався до Академії «Шахтаря» 2024 року. У сезоні-2025/26 він виступав за «Шахтар» U-19, у складі якого виграв золоті медалі. Також гамбієць став найкращим бомбардиром Національної ліги U-19, забивши 28 голів у 28 матчах, що є абсолютним рекордом юнацького чемпіонату України.

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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Нагадаємо, головний тренер «Шахтаря» Арда Туран визначився зі складом футболістів, які проходитимуть підготовку до нового сезону в складі першої команди.

До списку увійшли чотири новачки донеччан: Олександр Караваєв, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоса, а також Георгій Гочолейшвілі, який повернувся після оренди. Загалом до заявки на збори увійшли 34 футболісти.

Список футболістів «Шахтаря» на літні збори:

  • Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай
  • Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
  • Півзахисники: Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньо
  • Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

На зборах у Словенії «гірники» запланували чотири контрольні матчі. Суперників і дати проведення спарингів клуб оголосить пізніше.

Також «Шахтар» офіційно представив нові комплекти домашньої та гостьової ігрової форми на сезон 2026/27. Дизайн екіпірування поєднує глибокі історичні корені та сучасні тренди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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