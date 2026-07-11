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У Перу більше 500 новонароджених дітей отримали імена на честь одного з героїв Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Перу більше 500 новонароджених дітей отримали імена на честь одного з героїв Чемпіонату світу
Голанд у чотирьох матчах Чемпіонату світу забив сім голів
фото: Getty Images

Перуанські батьки уважно стежать за мундіалем

Понад 500 дітей у Перу, які з'явилися на світ під час Чемпіонату світу 2026 року, отримали імена на честь форварда збірної Норвегії з футболу Ерлінга Голанда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

468 дітей назвали Голандом, ще 91 малюка – Ерлінгом Голандом. Більшість новонароджених з такими іменами зареєстрували після початку мундіалю. Їхня кількість зросла після виходу збірної Норвегії до чвертьфіналу турніру.

Голанд у чотирьох матчах Чемпіонату світу забив сім голів і посідає третє місце у списку найкращих бомбардирів мундіалю. У 1/4 фіналу Норвегія зіграє проти Англії.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

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Теги: Ерлінг Голанд НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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