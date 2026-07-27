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«Динамо» направило в УЄФА звернення через демонстрацію фанатами ПАОК прапора Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Динамо» направило в УЄФА звернення через демонстрацію фанатами ПАОК прапора Росії
На секторі грецького клубу з'явився прапор країни-агресора РФ

«Динамо» закликала УЄФА проявити принципову позицію щодо скандального вчинку грецьких фанатів

«Динамо» звернулось до УЄФА щодо демонстрації фанатами ПАОК російського прапора на матчі кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо.»

«Ми в київському «Динамо», як і всі наші співвітчизники, хочемо мирного співіснування в світі, де панують норми демократії, принципи та цінності загальнолюдської моралі. Наголошуємо на тому, що футбол має бути інструментом зближення країн і народів, що прагнуть до цивілізованих стосунків, і всіляко пропагуємо такий підхід.

Вочевидь, зайве нагадувати позицію УЄФА, який із початком російської агресії в Україні відсторонив усі команди РФ від участі в континентальних змаганнях. Напередодні матчу-відповіді між ПАОКом і київським «Динамо» пропонуємо відповідальним особам вищої футбольної інституції Старого Світу виявити ту ж принциповість і послідовність, які демонструються ними щодо проявів расизму та ксенофобії, дати свою оцінку відвертим провокаціям на адресу нашого клубу і нашої країни, аби не допустити повторення провокацій», – йдеться у зверненні «Динамо».

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.

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Теги: ФК ПАОК (Салоніки) ФК «Динамо» УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати

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