Снігур програла фінал тенісного турніру в Празі

Представниця України не змогла взяти титул у столиці Чехії

Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася австрійці Ліллі Таггер у фіналі Prague Open. Про це повідомляє «Главком».

Дебют поєдинку був за українкою. Снігур виграла три гейми зі старту та створила серйозний гандикап. Утім, австрійська тенісистка зуміла вирівняти становище з брейком у дев'ятому геймі.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там Таггер швидко захопила ініціативу, вигравши п'ять з шести перших розіграшів. Українська спортсменка повернутися у гру вже не змогла (3:7).

Така невдача, вочевидь, похитнула впевненість Снігур. Натомість австрійка в другій партії значно впевненіше почувалася на корті. Таггер двічі взяла подачі українки, не віддала жодної своєї та оформила перемогу на турнірі.

Prague Open. Фінал

Дар'я Снігур (Україна, 8) – Ліллі Таггер – 6:7, 2:6

До слова, нещодавно Марта Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.

Нагадаємо, раніше Костюк програла півфінал Вімблдонського турніру. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.