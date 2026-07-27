Тріо українок оновило персональні рекорди в рейтингу найкращих тенісисток світу

До першої сотні класифікації потрапили семеро представниць України

Українські тенісистки Дар'я Снігур, Олександра Олійникова та Вероніка Подрез встановили нові особисті досягнення в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Усі троє піднялися на рекордні висоти в класифікації. Снігур дійшла до фіналу Prague Open та вийшла на 44-те місце в табелі про ранги. Олійникова завдяки виходу в чвертьфінал Hamburg Open іде відразу за співвітчизницею. Натомість Подрез піднялася на 134-ту позицію.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Вона йде десятою у рейтингу. Поруч із нею розташувалася співвітчизниця Марта Костюк.

Інші українки в рейтингу WTA

У першій сотні класифікації також залишається Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. У порівнянні з попередньою версією рейтингу прогрес продемонструвала Калініна, яка пішла вгору на три щаблі (54-та сходинка).

Ті ж три позиції втратила Стародубцева (62-ге місце). Натомість Ястремська, яка взяла паузу в кар'єрі через травму, піднялася на одну сходинку (87-ма позиція). У другу сотню рейтингу піднялася Анастасія Соболєва (196-те місце).

Лідерки рейтингу WTA

У чільній десятці класифікації обійшлося без змін. Лідеркою залишається нейтральна білоруска Аріна Сабалєнка. До першої п'ятірки також входять представниця Казахстану Єлєна Рибакіна, американські тенісистки Джессіка Пегула та Корі Гауфф, безпрапорна росіянка Мірра Андрєєва.

До слова, нещодавно Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.

Нагадаємо, раніше Костюк програла півфінал Вімблдонського турніру. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.