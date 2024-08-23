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Зеленський провів зустріч із Моді: погодили чотири документи про співпрацю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський провів зустріч із Моді: погодили чотири документи про співпрацю
Зеленський провів офіційну зустріч з прем'єром Індії
скріншот з відео

Угоди було укладено між Україною та Індією у сфері медицини, аграрного напрямку, гуманітарних відносин та культури

Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією», – зазначив Зеленський.

Український президент додав, що угоди було укладено у сфері медицини, аграрного напрямку, гуманітарних відносин та культури.

«І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися», – наголосив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Зеленський провів зустріч із Моді: погодили чотири документи про співпрацю фото 1

Також Нарендра Моді поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.

Раніше лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни. Відповідну заяву прем’єр зробив під час своєї промови у Варшаві. Моді заявив, що «зараз не епоха війни». За його словами, Індія є «прихильницею постійного миру у цьому регіоні» і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився «передавати повідомлення» між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.

Читайте також: Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? 
Теги: прем’єр-міністр президент Україна Індія Володимир Зеленський

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